Гонка ГТО «Время Побеждать»
25 октября 2025 состоится традиционный забег с препятствиями от команды «Вспорте» - Гонка ГТО «Время Побеждать».
Гонка ГТО в Ленинградской области - самая долгожданная и интересная Гонка проекта. Принять в ней участие приезжают спортсмены из многих городов России. И это не просто так!
Учебно-тренировочный центр «Кавголово», на территории которого традиционно проходит Гонка ГТО - прекрасная площадка, оснащенная всей необходимой инфраструктурой. Теплые раздевалки, душевые, организованный трансфер, а самое главное - интереснейший ландшафт трассы и профессиональные организаторы от команды «Вспорте» — все это делает Гонку ГТО в Ленинградской области неповторимой.
Традиционными рейтингами проекта являются 2 формата участия:
- Рейтинг команд образовательных организаций (студенты вузов, ссузов);
- Общекомандный рейтинг (для всех любителей спорта).
Также в этом году участников ждет новое разделение на зачеты и рейтинги:
- Общекомандный рейтинг «Профи» - для тех, кто уверен в себе и желает достигать самых лучших результатов;
- Корпоративный рейтинг позволит состязаться разным компаниям и фирмам, выставляя свои команды и демонстрируя превосходство не только на экономическом, но и на спортивном поприще.
К участию в мероприятии допускаются только лица, достигшие полных 18-ти лет на момент 25 октября 2025 года.
Как и прежде участников ждет полевая кухня, горячий чай, развлекательная программа и нормативы ВФСК ГТО в предстартовой зоне.
Организатор мероприятия – АНО «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий «Вспорте». Мероприятие организуется в рамках проекта «Военно-тактические игры и соревнования «Эпоха Победителей» Национальных проектов России «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Подробнее на сайте http://gonkagto.ru/spb