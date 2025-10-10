Гонка ГТО «Время Побеждать»

Гонка ГТО в Ленинградской области - самая долгожданная и интересная Гонка проекта. Принять в ней участие приезжают спортсмены из многих городов России. И это не просто так!

Учебно-тренировочный центр «Кавголово», на территории которого традиционно проходит Гонка ГТО - прекрасная площадка, оснащенная всей необходимой инфраструктурой. Теплые раздевалки, душевые, организованный трансфер, а самое главное - интереснейший ландшафт трассы и профессиональные организаторы от команды «Вспорте» — все это делает Гонку ГТО в Ленинградской области неповторимой.

Традиционными рейтингами проекта являются 2 формата участия:

- Рейтинг команд образовательных организаций (студенты вузов, ссузов);

- Общекомандный рейтинг (для всех любителей спорта).

Также в этом году участников ждет новое разделение на зачеты и рейтинги:

- Общекомандный рейтинг «Профи» - для тех, кто уверен в себе и желает достигать самых лучших результатов;

- Корпоративный рейтинг позволит состязаться разным компаниям и фирмам, выставляя свои команды и демонстрируя превосходство не только на экономическом, но и на спортивном поприще.

К участию в мероприятии допускаются только лица, достигшие полных 18-ти лет на момент 25 октября 2025 года.

Как и прежде участников ждет полевая кухня, горячий чай, развлекательная программа и нормативы ВФСК ГТО в предстартовой зоне.

Организатор мероприятия – АНО «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий «Вспорте». Мероприятие организуется в рамках проекта «Военно-тактические игры и соревнования «Эпоха Победителей» Национальных проектов России «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Подробнее на сайте http://gonkagto.ru/spb