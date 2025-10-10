Жители Ленобласти получат ускоренную диагностику благодаря «Цифровым ФАПам»

Сбер передал аппаратно-программные комплексы «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) в медицинские организации Ленинградской области. Такие комплексы позволяют проводить до 80% обследований на первом этапе диспансеризации. Обследования будут проходить прямо на местах, поэтому время ожидания медицинской помощи сократится, а качество диагностики станет лучше.

- Мы заботимся о здоровье каждого жителя Ленинградской области и стремимся сделать качественную диагностику доступной во всех уголках региона. «Цифровые ФАПы» позволяют проводить основные исследования сразу на месте — это сокращает время ожидания и упрощает получение медицинской помощи. Теперь жители всех муниципальных районов смогут быстрее получать точные диагнозы и своевременные рекомендации по лечению. Это важный шаг к улучшению системы здравоохранения региона и реальная польза для здоровья людей, - рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

«Цифровой ФАП» — это компактный кейс с приборами для ЭКГ, измерения артериального давления, экспресс-анализов крови и мочи. В диагностический комплекс встроены AI-сервисы, которые автоматически расшифровывают ЭКГ и предлагают врачам наиболее вероятные предварительные диагнозы по жалобам пациента с помощью системы поддержки «ТОП-3». Такая интеллектуальная медицинская помощь особенно полезна тем, кто живёт далеко от крупных центров медицины.