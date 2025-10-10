Для спасения жизней — современная техника
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал сотрудникам гражданской защиты новую спецтехнику: 2 аэролодки «Север», 2 скоростных катера, снегоболотоход «Тингер» и защиту для самих спасателей.
«Сегодня передали сотрудникам гражданской защиты — ключи от современной спасательной техники: усиливаем возможности, чтобы спасать жизни ленинградцев в любых условиях.
Что именно получили спасатели, и как это поможет людям:
Для операций на воде:
• 2 аэролодки «Север» — будут работать на Ладоге даже зимой (для Шлиссельбурга и Приозерска).
• 2 скоростных катера — для оперативного реагирования на юге Ладоги и местных реках.
Для поиска в глухих местах:
• Снегоболотоход «Тингер» — пройдет по самому бездорожью, чтобы найти и вывезти потерявшихся в лесах людей. Может транспортировать пострадавших на санях.
Особый акцент — защита самих спасателей:
• 200 защитных шлемов, 13 бронежилетов и 24 детектора дронов. Это необходимость сегодняшнего дня. Безопасность специалистов также важна!
Вся техника — современная, надежная и уже готова к работе. Мы целенаправленно создаем одну из лучших материально-технических баз для спасателей в стране», — рассказал глава региона в своем телеграм-канале.