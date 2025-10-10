Воспоминания о кинофестивале

В экспозиции представлены материалы из личного архива основательницы и генерального директора фестиваля «Литература и кино» Генриэтты Карповны Ягибековой.

Фестиваль «Литература и кино» появился на свет в марте 1995 году благодаря кинокритику Светлане Ивановой, ректору Литературного института им. Горького Сергею Есину и директору кинотеатра «Победа» Генриэтте Ягибековой. Генриэтта Карповна возглавляла фестиваль тринадцать лет, с 1995 по 2007 годы, изначально задав ему высокую планку.

Небольшая выставка в музее города Гатчины позволяет увидеть, как начинался и развивался гатчинский фестиваль «Литература и кино». В экспозиции представлены документы и фотографии из личного архива Генриэтты Ягибековой, которые она передала музею в 2012 году.

Почетный гражданин города Гатчины, заслуженный работник культуры России, почетный кинематографист России Генриэтта Карповна Ягибекова ушла из жизни в 2022 году. Спустя год в фойе киноконцертного зала «Победа», где всегда проходил кинофестиваль, открылась мемориальная доска с ее именем.

Выставка «Литература и кино» продлится до 2 ноября.