А у вас в садоводстве – газ?

Из 240 населенных пунктов Гатчинского округа 122 входят в программу догазификации, и жители могут подавать заявки на подключение. 118 населенных пунктов находятся в работе, и плановая дата газификации будет известна после 31 декабря, так как в настоящий момент проводится актуализация целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Ленинградской области в разрезе муниципальных образований, а также генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.

По состоянию на конец сентября в Гатчинском округе в 2024–2025 годах принято 2157 заявок на догазификацию, заключено 1107 договоров, построен 1451 газопровод-ввод до границ земельных участков, и пущен газ в 2683 дома.

Для заключения договора о подключении в рамках догазификации заявителю необходимо направить заявку на имя Единого оператора газификации. На основании этой заявки оператор газификации («Газпром») осуществляет подводку газа к домовладению. Подать заявку можно через Единый центр предоставления услуг АО «Газпром газораспределение ЛО» в Гатчине, а также через МФЦ и «Госуслуги».

Газификация СНТ

Согласно последним изменениям постановления правительства РФ от 13.09.2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», под догазификацию подпадают территории садоводств, расположенных в границах населенного пункта, где проложены газораспределительные сети.

В Гатчинском округе это девять СНТ: «Рошалец», «Мариенбург», «Лесовод», «Таицкий родничок», «Рассвет», «Южное» массива Коммунар, «Комсомолец», «Руссолово» и «Шанхай».

Газификация СНТ, не входящих в границы населенных пунктов, проводится на основании Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Перечень документов, необходимых для подачи заявки на догазификацию от имени члена СНТ:

- протокол общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества, содержащий решение о проведении догазификации;

- паспорт, СНИЛС;

- свидетельство (выписка) на земельный участок, свидетельство (выписка) на дом;

- расчет расхода газа (если превышает 7 куб м/час);

- ситуационный план;

- доверенность (если заявка подается представителем) и согласие на обработку персональных данных.

Для подачи заявки на социальную газификацию перечень документов тот же – за исключением протокола общего собрания.

Газификация МКД

Газификация многоквартирных домов на территории Гатчинского округа проводится за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе». Перечень многоквартирных домов, подлежащих газификации, формируется на ближайший год в соответствии с заявками от населения.

Финансирование мероприятий по газификации (проектные, строительно-монтажные работы, пуск газа) за счет средств местного бюджета возможно только в отношении муниципальной собственности. Газификация квартир, находящихся в собственности населения, осуществляется за счет средств собственников.

В настоящий момент в рамках муниципальной программы проектные работы по газификации многоквартирных домов ведутся по адресу: г. Гатчина, ул. Комсомольцев-Подпольщиков, дома 15, 25 и 35. Строительно-монтажные работы и мероприятия по пуску газа должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Субсидии

В целях снижения затрат жителей Ленинградской области на создание сети газопотребления внутри границ земельного участка утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в рамках постановления правительства региона от 30.08.2013 № 282:

- до 300 тысяч рублей – ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, члены семей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач;

- до 201 тысячи рублей – льготные категории граждан (в том числе участники СВО и члены их семей);

- до 180 тысяч рублей – граждане, не относящиеся к льготной категории.

Максимальный размер субсидии включает возмещение части затрат на газификацию индивидуального домовладения и может включать возмещение части стоимости газового оборудования (при необходимости его приобретения) в размере:

- до 9 тысяч рублей – на газовую плиту;

- до 1,5 тысяч рублей – на индивидуальный прибор учета газа.

Субсидию получает на свой расчетный счет подрядная организация, выполнившая работы по газификации домовладения (а не собственник на карту или наличными средствами). В случае если стоимость работ по газификации индивидуального домовладения превышает сумму максимального размера субсидии, разницу доплачивает собственник.

Подрядную организацию для строительства газопровода внутри границ земельного участка собственник домовладения может выбрать самостоятельно. Перечень организаций размещен на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Памятки по теме «Догазификация/Субсидия на газификацию домовладений» размещены в сообществе во «ВКонтакте» каждого территориального управления Гатчинского округа и в администрациях на информационных стендах.

