Первый мастер спорта по фехтованию в истории Гатчины
Мирославу Малолетову, спортсмену из клуба «Фехтуй! Гатчина!», присвоено звание «Мастер спорта по фехтованию».
Рубрики: Спорт
Соответствующий приказ Минспорта России вступил в силу 26 сентября. Мирослав Малолетов стал первым мастером спорта по фехтованию в истории Гатчины и тем самым вписал свое имя в летопись этого спорта.
Конечно, в успехах спортсмена – большой труд его тренеров. Хочется выразить благодарность Константину Кассину, Илье Букрееву, а также всей команде Федерации фехтования Ленобласти. Ваши усилия и преданность сыграли важную роль в становлении Мирослава. Желаем спортсмену удачи и побед!
