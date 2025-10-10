Первый мастер спорта по фехтованию в истории Гатчины

Соответствующий приказ Минспорта России вступил в силу 26 сентября. Мирослав Малолетов стал первым мастером спорта по фехтованию в истории Гатчины и тем самым вписал свое имя в летопись этого спорта.

Конечно, в успехах спортсмена – большой труд его тренеров. Хочется выразить благодарность Константину Кассину, Илье Букрееву, а также всей команде Федерации фехтования Ленобласти. Ваши усилия и преданность сыграли важную роль в становлении Мирослава. Желаем спортсмену удачи и побед!