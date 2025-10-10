«Зеркало сцены» - на фестивале «Авангард и традиции»

«Тридцать шагов в длину. Двадцать в глубину. Вверх — на высоту занавеса. Пространство сцены не такое уж большое...» - с этих слов из книги Георгия Товстоногова «Зеркало сцены» начался яркий пролог церемонии открытия фестиваля.

Ведущими церемонии стали режиссер, актер и ведущий Гатчинского Дома культуры Вячеслав Клюев и заслуженная артистка Санкт-Петербурга, актриса Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Нина Александрова. Участие в Прологе приняли творческие коллективы Гатчинского Дома культуры — театр-студия «За углом», ансамбль бального танца «Партита», танцевально-спортивный клуба «Эльдорадо», студия вокального пения «Фортиссимо», школа-студия театрального мастерства «Контакт», цирковая студия «Гротеск».

На церемонии открытия зрители познакомились с театральными коллективами-конкурсантами. Напомним, в фестивале «Авангард и традиции» могут принимать участие непрофессиональные труппы — любительские и народные театры, драматические и музыкально-драматические коллективы и студии. В этом году в оргкомитет фестиваля поступили заявки от 52-х коллективов из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсное жюри отобрало десять коллективов, среди которых труппы из Ленинградской, Свердловской, Томской, Иркутской областей, Пермского края, Республики Карелия, Республики Беларусь, а также из Греции (заочно).

Среди участников фестиваля-конкурса — два гатчинских коллектива: театр-студия «За углом», которым руководит Светлана Ананьева, и школа-студия театрального мастерства «Контакт» (руководитель Оксана Новикова).

В жюри фестиваля по традиции вошли настоящие профессионалы в сфере театрального искусства. Среди них - художественный руководитель государственного камерного драматического театра «Левендаль» Искандер Сакаев (Санкт-Петербург) и артист театра музыки и поэзии имени Елены Камбуровой Роман Калькаев (Москва). Жюри уже в который раз возглавила заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая Кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей Российской Федерации, режиссер Алла Зорина.

- Фестиваль «Авангард и традиции» - замечательный, потому что открыт для эксперимента, для всех направлений театрального искусства, - подчеркнула Алла Зорина в своем обращении к зрителям и участникам фестиваля. - От всей души приветствую тех, кто приехал в Гатчину. Хочу пожелать всем вам замечательных дней и вечеров. И пусть случится на фестивале всё, что должно случиться — и радость, и печаль, и слезы, и любовь, и бессонные ночи. Но знайте, пожалуйста: на этом фестивале не будет побежденных. Победителями будете все вы, потому что вы любите театр, а театр — это уникальное творчество. Всем вам — удачи!

От имени администрации Гатчинского округа участников фестиваля приветствовала заместитель председателя комитета по культуре и туризму Юлиана Захарченко.

Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка «Концерт Высоцкого в НИИ» народного молодежного театра-студии «Дети понедельника» (г. Сортавала, Республика Карелия). Действие спектакля по пьесе Марка Розовского, который поставил руководитель театра-студии Артур Ладысев, происходит в одном из научно-исследовательских институтов Советского Союза в 1978 году. В кабинете директора решается вопрос, быть или не быть концерту Высоцкого в клубе института. Начальство категорически против, но все сотрудники с нетерпением ожидают выступления любимого артиста…

Международный фестиваль-конкурс «Авангард и Традиции» будет проходить в Гатчинском Доме культуры несколько дней — с 9 по 12 октября. Для любителей театра – это уникальная возможность познакомиться с многообразием современных театральных постановок из разных городов России.

Хотя пространство сцены не так уж и велико, в нем можно разместить целый мир. Как писал Товстоногов в своей книге, «и пространство, открывшееся за складками занавеса, станет прошлым, настоящим и будущим. Дальними странами и близкими поселками. Кораблем и пустыней. Кабинетом или площадью в дни революции. Здесь можно сотворить мир. Мир высоких человеческих страстей, противостоящих низости, мир деяний и мир сомнений, мир открытий и высокий строй чувств, ведущих за собой зрительный зал...».

Напомним, Международный театральный фестиваль-конкурс любительских театров и театров-студий «Авангард и традиции» был организован в 1998 году руководителем Театра-студии «За углом» Тамарой Алексеевной Шмаковой. С тех пор фестиваль стал традиционным и проводится один раз в два года в рамках «Программы государственной и общественной поддержки театра для детей и юношества, и любительского театрального движения России под патронажем Президента Российской Федерации».

Приходите за яркими впечатлениями на самый душевный и теплый театральный фестиваль! Билеты можно приобрести в кассе ДК и онлайн: quicktickets.ru/gatchina-gdk. Телефоны для справок и бронирования билетов: 8(81371)78-390, 8(921)634-44-24

Юлия Лысанюк