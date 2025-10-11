Нехорошая квартира

Пострадавшие – жильцы соседних квартир злополучного дома. Уже не первый год они ведут неравный бой с хозяином нехорошей двушки, официальными структурами и колониями тараканов. Побеждают тараканы. Восемь семей сдались и съехали, закрыв свои квартиры как непригодные для проживания: зловоние и полчища насекомых расползлись по всему дому. Но запасная жилплощадь есть не у всех, и остальные жильцы продолжают бороться с антисанитарией и стучаться во все двери.

Как рассказали соседи, предыстория кошмара такова. Собственник квартиры длительное время злоупотребляет спиртным, до белой горячки. Перенес несколько алкогольных психозов. Алкоголь сделал его инвалидом – как физически, так и психически. Мужчине свойственны вспышки немотивированной агрессии, злоба, в связи с чем он неоднократно лечился в Дружносельской психиатрической больнице. Инвалидом он стал девять лет назад, когда пьяным спускался с балкона третьего этажа за ключами, выброшенными в окно. Спуск оказался неудачным: мужчина переломал себе руки-ноги и сел в инвалидное кресло, передвигается с трудом, обслуживать себя почти не может.

После падения с балкона градус агрессии повысился: он стал швырять и ломать вещи, постоянно нецензурно браниться, включал газ, грозил самоубийством. Его опять отправили лечиться в «Дружку», а после перевели в Лужский психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов, так как заниматься его персоной было некому: бывшая супруга, пытавшаяся помогать, сошла с дистанции.

Два года дом жил спокойно, но в 2018-м гражданина М. отпустили из ПНИ на месяц – под присмотр женщины по имени Вера. Веру он обрел в том же интернате среди проживающих. Женщина подписала обязательство, что будет ухаживать за ним и помогать по хозяйству. Месяц растянулся на семь лет, и за это время произошла стремительная и необратимая коммунальная деградация.

По словам соседей, сожительница, которой поручили присматривать за пациентом, никогда не занималась хозяйством, «веник в руках не держала». Но абсурд в другом: эти двое оказались просто созданы друг друга, и в злосчастной квартире вместо одного неадекватного алкоголика поселилось два – дама тоже страдала алкоголизмом. Со всеми вытекающими последствиями, причем в прямом смысле. «Пропал дом», – как говорил профессор Преображенский.

Вселившись обратно в свою двушку, хозяин решил, что коммунальные платежи вносить необязательно и принципиально не платил по счетам. Долги росли, росли, и в результате гражданину М. отключили за неуплату газ, свет, воду и даже телевидение. Но бог с ним, с телевидением: в квартире перестала работать сантехника, канализация вышла из берегов, и соседей стало заливать сточными водами до первого этажа. В квартире снизу от постоянных протечек замыкает электричество, сыплется потолок. Стена в подъезде мокрая сверху донизу. Унитаз и ванна в квартире гражданина М. до краев заполнены нечистотами, и еще месяц назад жильцы регулярно наблюдали, как сожительница Вера выносила ведра во двор, вываливая фекалии под ближайшие деревья, а то и просто выплескивая помои с балкона, как в Средневековье. Сантехники, которых вызывали соседи, отказались проводить работы в этой квартире: миазмы вызывают горловой спазм, и полчища насекомых не пускают посторонних.

Расплодившись в неимоверном количестве, клопы и тараканы без стеснения бродят по лестнице. Три года назад жильцы за свой счет проводили дезинсекцию, но повторно выполнять работу в нехорошей квартире специалист отказался, прямо заявив, чтоб больше в это помещение его не вызывали: «Такого ужаса я не видел. Я задохнулся». А без устранения источника все усилия по травле паразитов напрасны.

Жильцы перманентно морят клопов и тараканов, махнув рукой на собственное здоровье, но это не проходит бесследно. У одной соседки появилась аллергия с осложнением, другие задыхаются от использования ядохимикатов, у третьих возникают астматические приступы и нервные срывы.

Говорят, года три-четыре назад приходила комиссия из органов опеки. Они признали жилье непригодным для проживания: там, по выражению участкового, проводившего беседу с хозяином, «тараканы гроздьями висят».

И что теперь будет? А будет зима…

Внимание СМИ нехорошая квартира привлекла недавно, когда в середине сентября там случился пожар, ставший закономерным – но неокончательным – итогом. Пожарных вызвали ночью, они вынесли бездыханную Веру из задымленной квартиры, пострадавшую забрала скорая, но спасти ее не удалось. В результате пожара в квартире выгорела кухня и коридор. Интерьер почернел: к мусорным завалам и нечистотам добавились обгоревшие стены и потолок, а запах гари даже перебил зловоние. Парадоксально, но после пожара соседи несколько приободрились: гарь ненадолго заглушила миазмы. До чего ж надо довести людей, чтобы их радовал запах пожара?

Но есть новая причина для тревоги. После пожара квартира осталась без оконных стекол, и, чтобы хозяин не замерз, а теплосети не отапливали улицу, коммунальные службы забили окна наглухо щитами ДСП. Обугленный гадюшник окончательно превратился в филиал ада на земле – дневной свет туда больше не проникает. А хозяин уже давно грозится развести костер…

Шутки с огнем здесь давно в заводе. Первое возгорание произошло несколько лет назад, когда хозяин квартиры уснул пьяным с сигаретой, и у него загорелся диван. Тогда вовремя потушили, и большого пожара не случилось. Потом, когда в квартире отключили газ, хозяева стали пользоваться плиткой и газовым баллоном. Чего ожидать теперь, если гражданин М. начнет жечь костры еще и для освещения?

Всё это время соседи, конечно, не бездействовали. Первое время даже помогали инвалидам, но беспробудное пьянство и хамство отбили охоту. Доведенные до отчаяния, люди принялись писать во все инстанции: в прошлом году были поданы заявления в прокуратуру, в администрацию, в МЧС и губернатору. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ответил, что провел беседу с гражданином М. о правилах пожарной безопасности в быту, а в соответствии со статьей Конституции о неприкосновенности жилища и федеральным законодательством основания для проведения надзорных мероприятий отсутствуют.

Комитет муниципального контроля администрации Гатчинского округа разъяснил, что «…в соответствии с частью 4 статьи 20 ЖК РФ предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение … гражданами обязательных требований … в отношении муниципального жилищного фонда». Квартира же, на которую жалуются граждане, находится в собственности физического лица, и это – епархия Государственного жилищного надзора Ленинградской области, куда и было переадресовано обращение жильцов. Также заявления соседей перенаправили в Роспотребнадзор.

По закону, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, допускает его разрушение и нарушает права соседей, право собственности на жилье может быть прекращено. В таких случаях квартира продается на торгах, а вырученные деньги получает владелец – за вычетом издержек. Собственник в данном конкретном случае может быть переселен в тот самый интернат для инвалидов, откуда его так опрометчиво выпустили – именно об этом просят в своих заявлениях соседи, ссылаясь на то, что гражданин М. в силу своих физических и умственных способностей и злоупотребления алкоголем не в состоянии проживать и вести хозяйство самостоятельно. Его образ жизни угрожает здоровью и благополучию остальных жильцов.

Как утверждают соседи, к ним в подъезд выезжали комиссии администрации и соцзащиты, но пройти в квартиру дальше порога без скафандров и противогазов не решились. Все ссылаются на то, что частная собственность – табу, а переселить владельца в учреждение без его согласия тоже не представляется возможным.

Выселение, переселение, лишение и т.д. возможно только по решению суда. По мнению администрации, обратиться в суд с соответствующим иском имеет право только Госжилнадзор. Областной же комитет Госжилнадзора, в свою очередь, считает, что окружная администрация тоже наделена полномочиями для обращения в суд по поводу нарушений со стороны владельца недвижимости и продажи квартиры с молотка.

Госжилнадзор может привлечь собственника к административной ответственности. Но что-то подсказывает, мера окажется не сильно действенной…

Жильцы 35 квартир против 1 собственника

По данным на сентябрь 2025 года, долг этого собственника за жилищно-коммунальные услуги превышает 430 тысяч рублей, не считая долгов за свет и за газ. Соседи говорят, что

гражданин М. получает неплохую пенсию, но помимо этого у него есть еще один источник дохода: он попрошайничает возле «Пятерочки» на проспекте. Ему подают, и после «рабочего дня» он возвращается с пакетом продуктов и выпивки. Несмотря на отсутствие в квартире благ цивилизации, жизнедеятельность владельца идет бесперебойно, и, поскольку санузел давно переполнен, естественные надобности он справляет в комнате на пол и где придется. Нечистоты просачиваются сквозь гниющие полы и перекрытия.

Как пишут потерпевшие, от антисанитарии, тошнотворных запахов и засилья клопов и тараканов в общей сложности страдают жильцы 35 (!) квартир. Но права этого собственника, превратившего двухкомнатную квартиру в отхожее место, блюдутся свято: ни один государственный орган не посягнул на неприкосновенность его жилища. Кстати, гражданин М. – вовсе не бесприютная сирота: вместе с ним в этой квартире зарегистрированы его потомки в количестве трех человек. А еще, как утверждают очевидцы, к нему не прекращается паломничество асоциальных элементов, которым удушающая атмосфера не помеха.

Отчаявшиеся соседи записались на прием к прокурору Ленинградской области и обратились в средства массовой информации. Тут неожиданно забрезжил свет в конце тоннеля. Выяснилось, что управляющая организация (т.е. «ЖКХ г. Гатчины») не бездействует, а «…в целях устранения нарушений правил проживания в многоквартирном доме неоднократно направляла уведомления в адрес собственника с требованием немедленно произвести уборку в квартире и очистку сантехнического оборудования. Установлено, что за собственником числится задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, и управляющая организация в настоящее время подготавливает документы по данной квартире для комитета юридического обеспечения администрации Гатчинского муниципального округа для дальнейшего решения вопроса в судебном порядке».

Ибо, в соответствии с действующим законодательством, выселение собственника из жилого помещения возможно только по решению суда. Ключевое слово здесь «возможно». Так что вся надежда на ЖКХ!

Екатерина Дзюба