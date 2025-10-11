Совхоз «Тайцы» – путешествие во времени

Становление совхоза «Тайцы» (1949–1968)

Совхоз «Тайцы» был создан в 1949 году. Еще в годы войны на территории, далее закрепленной за совхозом, для обеспечения продуктами питания жителей Ленинграда было организовано подсобное хозяйство Ленэнерго, которое продолжало действовать и в первые послевоенные годы.

Исполнял обязанности руководителя и одновременно главного агронома Михаил Иванович Егонин. В совхозе тогда работало всего 100 человек, в основном женщины и подростки. Еще в пятидесятых годах зерновые в совхозе сеяли из лукошка.

В 1949 году был заложен первый плодовый сад площадью 10 гектаров (территория на выезде из поселка в сторону Гатчины, по правой стороне дороги). Выращивали в те годы овощи, картофель и зерновые: рожь и овес. Были молочная ферма и молотилка.

Первыми директорами были Петр Леонтьевич Леонов и Лазарь Моисеевич Богорад. К сожалению, мы нашли мало воспоминаний о них. Но, конечно же, именно они положили начало замечательным традициям и любви к нашей земле, перебранной голыми руками людей, искусственно создававшими плодородный слой.

Интересно узнать, что в 1956 году у нас на 15 гектарах сеяли кукурузу, на семи гектарах – подсолнечник и применяли более дешевый, наземный способ силосования. На силос шла картофельная ботва, которую скашивали вручную. Тогда были выкошены все неудобья, канавы, в том числе со всех улиц и у домов.

В 1959 году на двух гектарах был создан сортоучасток. И уже в 1960-м там испытывалось около 40 цветочных и декоративных культур. Тогда все сорта были импортными. Необходимо было испытать и отобрать для нашего климата культуры, адаптированные к повсеместному распространению и размножению. Первыми были гладиолусы, тюльпаны, флоксы и несортовые пионы. Труд был ручным и очень тяжелым. Достаточно только сказать, что ежедневный расход воды составлял 8–10 тысяч литров.

На момент создания совхоза еще работала карточная система, и отоваривать карточки приходилось ездить в Гатчину. Карточки отменили 15 декабря 1947 года, и тут же, с 16 по 22 декабря, провели обмен денег. Уже с 17 декабря магазины в Тайцах стали торговать за деньги.

В этом же 1947 году в Тайцах появляется телефонная связь, открывается сельская библиотека с комплектацией книгами из областного библиотечного коллектора. А еще была запущена электрификация железнодорожного участка Лигово – Гатчина, и девять поездов начинают перевозку пассажиров.

С 1 января 1961 года был объявлен обмен денег старого образца. Провели его за три месяца – до 31 марта. Обмен был десять рублей к одному.

В это время в совхоз пришел новый директор – генерал-майор Федор Николаевич Раевский. Он заслуживает особого нашего внимания. В Октябрьскую революцию он был командиром взвода по борьбе с контрреволюцией. Во время Великой Отечественной войны и после ее окончания готовил военных танкистов. При этом его всю жизнь тянуло к земле: он даже в Курске успел окончить курсы землемеров, но солдат Федор Раевский оказался нужнее. И вот в отставке, по рекомендации друга по службе, был направлен правительством области директором совхоза «Тайцы».

По-военному закончив с демократией, которая сводилась к полному отсутствию дисциплины и пьянкам кучки механизаторов, стал восстанавливать и приобретать технику. Не радостное впечатление оставило первое знакомство с поселком и совхозом. Трудно было работать. Отсутствовало главное – техника. Поля пахались конными плугами. За плугом ходили женщины. В животноводстве чистили двор, носили воду и доили коров – всё вручную.

При Федоре Николаевиче на ферме была установлена электродойка, смонтирована подвесная дорога, оборудованы электропоилки. Труд доярок стал оплачиваться значительно выше. Среднемесячный заработок увеличился втрое! Более того, в совхозе открылся молочный завод. Пастеризованное молоко шло прямо в магазины Ленинграда.

В этом году совхоз выполнил три годовых плана по сбору фруктов. В сады пришла техника: новые машины, тракторы, прицепные орудия.

Полным ходом шло новое строительство. За время руководства Федора Николаевича хозяйственным способом были возведены 16-квартирные жилые дома, переконструирован коровник, построено зернохранилище, введена в строй подстанция закрытого типа и новая 6-километровая электролиния.

Его запомнили как хорошего руководителя, прежде всего создающего условия работы для людей. Он был очень деятельным, грамотным и при этом чутким и отзывчивым человеком.

Успехи совхоза на ВДНХ (1968–1976)

Следующий период связан с Антониной Александровной Даниловой, которая отработала директором с 1968 по 1976 годы – восемь лет. И сделала в этот период не мало. Тогда наш совхоз гремел наградами в Москве на ВДНХ, достойно представляя Ленинградскую область и ежегодно получал награды за успехи и достижения. А еще не раз был удостоен переходящего Красного Знамени: ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В годы управления А.А. Даниловой продолжается строительство жилых домов, сооружаются каменные скотные дворы, расширяется сеть водопровода: у каждого дома строится водопроводная колонка, возводятся каменные склады и сенной сарай на 400 тонн.

Благодаря твердой позиции в формировании стада на основе чистопородного разведения в совхозе были одни из лучших показателей в животноводстве.

На полях совхоза уже два года проходят испытания ягодоуборочные машины советского и зарубежного производства. Сады огораживаются сетчатым забором.

В феврале 1970 года было начато строительство цветочного комплекса. В Ленинградской области таких строилось два: в Тайцах и в Щеглово. В новом тепличном комбинате была посажена одна теплица с каллами, одна – с горшечными культурами, две – с гвоздиками. Позднее эти теплицы засаживали хризантемами, две теплицы – розами. Еще она теплица была с аспарагусом, для украшения букетов. Цветы пользовались большим спросом и радовали всех в торжественные и праздничные дни.

Нельзя не сказать о заботе Антонины Александровны о спортивной жизни работников совхоза (справедливости ради, надо сказать, что всё началось при Раевском). В совхозе работали спортивные секции по волейболу и легкой атлетике. Городками увлекались совхозные строители.

Наши команды отстаивали честь совхоза, поселка и Гатчинского района. Но при подготовке к соревнованиям команды испытывали трудность из-за отсутствия спортивного зала. Приходилось пользоваться школьным спортзалом, который могли выделять только три раза в неделю. Интересно, что в пятилетний план развития совхоза, утвержденный директором Даниловой, спортивный зал был включен, но этот пункт не утвердила вышестоящая организация. А ведь в 1976 году совхоз «Тайцы» был признан ведущим коллективом физкультуры в Гатчинском районе.

Помним и ценим труды Антонины Александровны, разделяем и связываем с ней наши победы!

Расцвет совхоза (1976–1986)

В 1976 году в должность директора совхоза «Тайцы» вступила Фаина Николаевна Добрина. Закончив Ленинградский сельскохозяйственный институт, она работала директором совхоза «Красноармейский» в Приозерском районе, главным агрономом совхоза «Щеглово» Всеволожского района. За этот период работы государство уже отметило ее труд орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Вот таким, уже состоявшимся и признанным специалистом, Фаина Николаевна возглавила совхоз «Тайцы».

С ее приходом в апреле 1978 года происходит расширение землепользования – присоединяется отделение «Александровка». В 1979 году приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР совхоз «Тайцы» преобразован в госплемсовхоз. Начато строительство животноводческого комплекса и жилого городка совхоза с благоустроенными квартирами. Строятся котельная, детский сад – ясли, завершается подключение 2-этажных домов к центральному отоплению и канализации. Построена новая школа на 1176 мест.

Всё это с любовью и ответственностью сделали люди нашей Таицкой земли, профессионально подобранные, обученные и направленные на трудовые подвиги нашим директором.

Нельзя не отметить, что в нашем совхозе работали люди целыми семьями. Потому что ценили и любили свой родной совхоз, видели в нем перспективу для себя и своих детей!

В 1986 году, незадолго до перевода на другую работу Фаины Николаевны Добриной, Государственный агропромышленный комитет СССР присудил совхозу «Тайцы» диплом I степени и второе место во Всесоюзном конкурсе совхозов – «за племенное дело в животноводстве и развитие искусственного осеменения сельхозживотных». К диплому прилагался легковой автомобиль УАЗ-1698 и денежная премия в сумме 2500 руб.

Позднее вклад Фаины Николаевны был оценен государством орденом Октябрьской Революции.

Период экономических реформ (ноябрь 1986 – ноябрь 2003)

В это сложное время совхоз возглавляли Борис Яковлевич Богданов (ноябрь 1986 – декабрь 1992) и Александр Леонидович Наделюев (декабрь 1992 – ноябрь 2003). Конечно, после авторитарной Фаины Николаевны сложно было принять их стили руководства.

Надо сказать, что Борис Яковлевич, вступив в должность, сохранил всех специалистов. Мягкий по характеру, но с твердыми нравственными принципами, очень добрый и понимающий, не всегда находил поддержку у активных, критически настроенных людей. Но при этом никогда не унижал, не оскорблял, не срывал голоса. Он располагал к себе пониманием производственных процессов и опытом районного и областного масштаба, неподдельным интересом к истории Таицкой земли и людей. Он собирал по крупицам все, что имело отношение к истории совхоза и поселка. Все собранные материалы, свои воспоминания он передал и очень надеялся, что это найдет свое место в истории Таицкой земли.

Более тяжелая участь легла на плечи взращенного нашим совхозом Александра Леонидовича Наделюева. Окончив Ленинградский сельскохозяйственный институт с красным дипломом, несмотря на приглашение аспирантуры, создав свою семью, он в 1980 году пришел в совхоз «Тайцы». Здесь действительно пригодились его знания, связь с наукой, которую он никогда не бросал.

Александр Леонидович получил богатейший опыт от классных специалистов и опытных наставников. Благодаря совместной, кропотливой, слаженной работе в совхозе «Тайцы» полностью внедрили европейские технологии финских фермеров по выращиванию земляники, привнеся неоценимый опыт в развитие ягодоводства в Ленинградской области.

Человек известный, уважаемый, доказавший свою преданность и даже любовь к делу, неравнодушный к судьбе совхоза, ученик и продолжатель Ф.Н. Добриной был избран трудовым коллективом директором. И он, не потерявший надежду на сложившийся тандем науки и практики, полный планов и перспектив в развитии отрасли растениеводства, увидел в этом огромную возможность для раскрытия потенциала, взвалил на себя весь груз ответственности за совхоз в безысходно складывающейся обстановке.

В это время было объявлено и проведено множество реформ: налоговая, земельная, пенсионная, банковская. Была проведена монетизация льгот и реформа трудовых отношений. Всем нам пришлось пережить и продовольственные карточки, введенные в Ленинградской области с 1 декабря 1990 года, и пустые прилавки.

Указом от 20 июля 1991 года была прекращена деятельность организационных структур политических партий и массовых общественных движений. А в середине 1992 года началась программа приватизации и выдача приватизационных чеков для участия в приватизации предприятий. В соответствии с действующим законодательством была проведена приватизация совхозов с расчетом и выделом пая в рыночном масштабе.

Сельхозтоваропроизводители боролись и выживали, как могли. Так, в июле 1992 года руководству района, области, страны агропромышленные предприятия выдвинули «Требования коллективов АПК Гатчинского района», состоящие из 11 пунктов. Тогда еще была надежда на соблюдение всех правил и справедливости, которые должны были остановить беспредел.

Но колесо рыночной экономики стремительно катилось вниз, безжалостно сбивая, нагибая, уничтожая плановую экономику. В сельском хозяйстве были сокращены плановые государственные закупки продукции, соответственно посевные площади под отдельные культуры. Резко подорожали комбикорма, лесоматериалы, техника. В результате – пустые прилавки и бешеные цены на продукты.

Это, пожалуй, самый опасный, спорный, для кого-то несправедливый период жизни. Но и его нам пришлось пережить.

В ноябре 2003 года совхоз был преобразован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Племенное хозяйство «Тайцы» Гатчинского района Ленинградской области и тут же, с 1 декабря, преобразован в ОАО «Агропромышленное общество Тайцы». Эта участь выпала не одному нашему совхозу. Со временем история сделает свои неопровержимые выводы…

Совхозу «Тайцы» мы отдали свои знания, силы, лучшие годы жизни. Здесь мы создали свои семьи, родились наши дети и внуки. Здесь мы стали взрослее и мудрее. И с высоты сегодняшних прожитых лет, думаю, каждый из нас подтвердит, что это были лучшие годы нашей жизни!

Елена Любушкина по материалам газеты “Гатчинская правда”