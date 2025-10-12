Можно сказать, что встреча, которую вела Алёна Тришина, проходила в совершенно купринской атмосфере – в окружении картин Гатчинского товарищества художников, посвященных писателю, его произведениям и героям. Как рассказала Алёна Александровна, детство Куприна – одна из наименее изученных страниц в его биографии.

- Материала об этом мало, и он в основном находится в посвященных Куприну музеях, – отметила ведущая. - Историю своей жизни Куприн не написал, но ему принадлежит фраза: «Вся моя биография – в моих сочинениях». Наверное, в каждом произведении Куприна есть много личного, отражены его впечатления о детстве и юности.

Александр Иванович Куприн родился 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1870 года в уездном городе Наровчат (сейчас Пензенская область). Отец будущего писателя, Иван Иванович Куприн (1834–1871), был потомственным дворянином, чиновником. Мать – Любовь Алексеевна (1838–1910), урожденная Кулунчакова.

Как вспоминала в своей книге дочь писателя, Ксения Куприна, «отец считал, что основоположником их рода был татарский князь Кулунчак, пришедший на Русь в XV веке в числе приверженцев казанского царевича Касима… Во второй половине XVII века прадеду Александра Ивановича были пожалованы поместья в Наровчатском уезде Пензенской губернии. Согласно семейным преданиям, разорение предков произошло из-за их буйных нравов, расточительного образа жизни и пьянства». Судя по всему, именно мать одарила Александра Ивановича татарскими чертами, которые бросаются в глаза на его портретах: темные глаза, восточные скулы.

В 1861 году у Куприных родилась дочь Софья, в 1863 году – Зинаида. После них на свет появились еще три мальчика, которые умерли в младенчестве. Неудивительно, что Саша был долгожданным сыном в этой семье. Любовь Алексеевна рассказывала сыну и будущей невестке, Марии Карловне, об этом так: «Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, славившемуся своим благочестием и мудростью. Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила: в августе. “Тогда ты назовешь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней – точно по мерке новорожденного – образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь его над изголовьем ребенка. И святой Александр Нев-ский сохранит его тебе”». (М.К. Куприна-Иорданская «Годы молодости»).

И действительно 7 сентября 1870 года на свет появился здоровый младенец, названный по слову старца Александром. Была написана икона Александра Нев-ского, и именно этим образом спустя 32 года мать благословляла сына и его невесту на создание семьи.

Отец Куприна, Иван Иванович, умер из-за холеры спустя год после рождения сына, и мама Куприна осталась с тремя детьми на руках почти в полной нищете. Желая дать своим детям достойное образование, Любовь Алексеевна отправилась в Москву. Осиротевшая семья поселилась в общей палате Вдовьего дома на Кудринской площади. Любовь Куприна была женщиной с «сильным, непреклонным характером и высоким благородством», и, возможно, именно эти ее качества позволили писателю выбиться в люди.

Мать всю жизнь была непререкаемым авторитетом для сына. «Расскажешь ли или прочтешь ей что-нибудь, – вспоминал Куприн, – она непременно выскажет свое мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда только брала она такие слова? Сколько раз я обкрадывал ее, вставляя в свои рассказы ее слова и выражения…»

В 1876 году шестилетний Саша впервые расстался с мамой: он был определен в московский Разумовский пансион (сиротский). В 1880 году мальчик поступил во 2-й Московский кадетский корпус, а в 1887 году был зачислен в Александровское военное училище...

В свой родной город Наровчат Александр Куприн никогда больше не возвращался. И всё же это место оставило свой след в творчестве писателя и упоминается им в ряде произведений: так, например, главный герой повести «Поединок» подпоручик Ромашов родом из Наровчата.

Конечно, «следы» Куприна бережно сохраняются и в Наровчате. В 1981 году здесь был открыт дом-музей А.И. Куприна, построенный на месте дома, в котором родился писатель. Приезжая в Наровчат, дочь писателя, Ксения, передала в дом-музей семейные реликвии: любимую кофеварку Куприна, пепельницу в виде рыбы, издания книг, семейные портреты и фотографии.

Помимо дома-музея в городе Наровчат есть школа, улица и библиотека, названные именем Куприна, посвященные ему памятники. Сохранился прекрасный Покровский собор, в котором в 1870 году был крещен маленький Куприн.

Подготовила Юлия Лысанюк