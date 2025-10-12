Кто останется без света 13 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.10.2025 с 09:00 до 13:00
п. Тайцы:
ул. Юного Ленинца д.20-30;
пер. Кировский д.1-6;
пер. Краснофлотский д.1-4;
ул. Гатчинская д.16а;
ул. Юного Ленинца д.34б, кафе «У Демидова»;
ул. Юного Ленинца д.43, магазин «Стройхозтовары»;
ул. Юного Ленинца д.43а, 43б, ИП Глухарев;
ул. Юного Ленинца д.27а, ООО «ЕМДЦ»;
ул. Калинина д.1-93;
ул. Островского д.23-87;
ул. Советская д.53-76;
пер. Советский д.4-8;
ул. Калинина д.73а.
13.10.2025 с 09:30 до 18:30
Пудостьское ТУ:
д Черново.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.