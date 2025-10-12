Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 13 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.10.2025 с 09:00 до 13:00

п. Тайцы: 

ул. Юного Ленинца д.20-30; 

пер. Кировский д.1-6; 

пер. Краснофлотский д.1-4;

ул. Гатчинская д.16а; 

ул. Юного Ленинца д.34б, кафе «У Демидова»; 

ул. Юного Ленинца д.43, магазин «Стройхозтовары»; 

ул. Юного Ленинца д.43а, 43б, ИП Глухарев; 

ул. Юного Ленинца д.27а, ООО «ЕМДЦ»; 

ул. Калинина д.1-93; 

ул. Островского д.23-87; 

ул. Советская д.53-76; 

пер. Советский д.4-8; 

ул. Калинина д.73а.

 

13.10.2025 с 09:30 до 18:30

Пудостьское ТУ:

д Черново.

 