Кто останется без света 13 октября в Гатчинском районе

В центре Гатчины, на проспекте 25 Октября, в двушке на третьем этаже поселились клопы и тараканы. Они делят жилплощадь с официальным собственником – 67-летним гражданином М., но квартира давно перестала использоваться по назначению. Некогда жилое помещение со всеми удобствами превратилось в помойку – общественный туалет без света, газа и воды. Все 44 квадратных метра теперь – сплошная выгребная яма, только на третьем этаже на главной улице города.