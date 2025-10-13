Ленинградская область увеличила до 2 800 000 денежные выплаты контрактникам
Финансовая поддержка в Ленинградской области гражданам, заключившим контракт на военную службу для участия в СВО, увеличена до 2 800 000 рублей.
Финансовая поддержка включает:
— увеличенную гарантированную единовременную выплату в 2 000 000 рублей из бюджета региона
— федеральную выплату в 400 000 рублей
— уникальную меру поддержки в виде земельного сертификата
Сертификат можно получить сразу после заключения контракта, по окончании службы по сертификату предоставляется право на земельный участок или денежную выплату (ежегодно индексируется, размер сегодня 419 600 рублей).
Выплаты из регионального бюджета производятся после заключения контракта.
Выделение участка или его замена денежным эквивалентом гарантируется законом Ленинградской области.
