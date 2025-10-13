Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Национальной премии «Россия – страна возможностей»

Премия призвана рассказать о людях, которые меняют жизнь к лучшему, создают новые возможности и своими поступками вдохновляют других. В новом сезоне отбор участников пройдет по 10 номинациям: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Культура», «Предпринимательство», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих».



Финалисты и победители получат федеральное признание и масштабную поддержку: обучение в Мастерской управления «Сенеж», медиапродвижение, а также включение в сообщество единомышленников.



Подать заявку можно на официальном сайте Премии: https://premia.rsv.ru/



Источник фото: «Россия — страна возможностей»