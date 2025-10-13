На ферме «Жили-Растили» написали агродиктант

Участники испытали свои знания в агросфере прямо на поле! Им предстояло ответить на 30 вопросов из самых разных отраслей: от почвоведения и ветеринарии до рыбного хозяйства и истории аграрного сектора. А после написания, все желающие также смогли собрать урожай на Дне поля и попробовать свежие продукты.

«Жили-Растили» - ферма в Гатчинском районе Ленинградской области. Основатель и главный агроном фермы - Алексей Садов.

На полях фермы выращивают более 100 позиций салатов, зелени, овощей и ягод. Каждую субботу с июня по октябрь владельцы фермы ждут всех желающих в гости к ним на ферму для сбора урожая, где можно самостоятельно собрать желаемые продукты прямо с грядок или приобрести уже собранные, а также отведать блюда полевой кухни и приятно провести субботний день на свежем воздухе.

Ранее, на пресс-конференции в ТАСС Алексей Садов отметил, что Ленинградская область обладает уникальными возможностями для выращивания разнообразных культур. Он рассказал, что гости, приезжающие в Ленобласть, часто удивляются, увидев как в условиях нашего климата успешно растут брокколи, цветная капуста и даже кукуруза, которую у большинства ассоциируют исключительно с южными регионами.

Напомним, что 8 октября, состоялась церемония торжественного открытия главной офлайн площадки СЗФО — Первого Всероссийского агродиктанта на территории аграрного университета.

Теперь участники с нетерпением ждут результатов. По итогам диктанта каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а лучших знатоков ждут заслуженные дипломы.

Данный проект инициирован федеральным партийным проектом «Российское село» партии «Единая Россия» и реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» и других представителей аграрного сообщества.