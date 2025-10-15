«Правомобиль» – в столице Ленинградской области

«Правомобиль» – это еще один институт общественной поддержки и самих участников специальной военной операции, и членов их семей. В числе специалистов «Правомобиля» – представители федеральных и региональных структур, задача которых – разобраться в каждой конкретной ситуации и дать предметные ответы. Главная цель проекта – эффективно работать для людей. Чтобы семьям участников СВО не приходилось обивать пороги и тратить недели на поиск ответов, все специалисты «Правомобиля» принимают в одно время и в одном месте. По сути, это площадка по оказанию бесплатной юридической помощи по принципу «одного окна».

Как пояснил один из кураторов правовой службы Центрального штаба Комитета семей воинов Отечества адвокат Денис Скорятин, в Центральном штабе – более тридцати профессиональных юристов, но большинство проблем решаются на местах, поэтому в каждом регионе, где появляется «Правомобиль», к этой команде присоединяются свои консультанты: адвокаты, прокуроры, представители госструктур, которые впоследствии продолжают сотрудничать с «Правомобилем» дистанционно.

- Мы стараемся помогать людям комплексно по всем вопросам из самых разных сфер, – говорит Денис Скорятин. - Помимо тем, связанных непосредственно с СВО, это семейные правоотношения, исполнительное производство, даже взыскание гражданских убытков, чтобы члены семей бойцов не оставались один на один с проблемами. И если, например, супруге военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий, требуется помощь в составлении иска по ДТП, мы не отказываем и тоже берем в работу.

В субботу в Гатчине участников СВО и членов их семей консультировала целая когорта профессионалов: юристы правовой службы Комитета семей воинов Отечества, прокуроры, судебные приставы-исполнители, нотариус, адвокаты, сотрудники налоговой инспекции, государственного юридического бюро и органов соцзащиты, омбудсмены Ленинградской области и другие.

На прием обратилось около двух десятков человек: матери, жены, сестры военнослужащих, сами участники СВО. Так как площадкой встречи была выбрана гатчинская земля, то среди заявителей большинство составляли местные жители. Темы обращений были самые разные: люди задавали вопросы по поводу социальных выплат и льгот, получения земельных участков, оформления документов, связанных с военной службой, инвалидностью, ранением, консультировались в наиболее сложных случаях бездействия воинских частей, поиска пропавших бойцов и т.д.

А вот жительница Гатчины Марита Шагеновна Ованесян неожиданно для себя решила коммунально-бытовую проблему. Она воспитывает семилетнего внука, а сын третий год воюет добровольцем в зоне СВО. Камнем преткновения стал… ремонт балкона.

- Мне неудобно было обращаться с этим на высокий уровень, хотя в Гатчине мне как матери участника спецоперации всегда во всём помогали, в том числе и глава администрации, – рассказывает Марита Шагеновна. - Проблема в том, что балкон – это общедомовое имущество, и собственники не имеют права его ремонтировать: случись что, вся ответственность ляжет на меня. А управляющая компания ремонт не производит. Мы живем на пятом этаже, и мне необходимо застеклить балкон. Я писала заявление еще в прошлом году – безрезультатно, в этом году мне снова отказали. А сейчас вот вмешалась Людмила Николаевна, и я получила разрешение на застекление от управляющей компании. Теперь будет выезд комиссии для выяснения технических вопросов. Вообще, я хочу заметить, что вся наша Команда 47 очень хорошо работает, и мы, когда собираемся здесь, в Штабе, на наших встречах, мастер-классах, всегда это отмечаем. Вчера, например, мне позвонили из соцзащиты и напомнили, что нужно зайти в МФЦ и продлить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как сын уже третий год служит…

«Правомобиль» уже посетил более 40 регионов России – от Калининграда до Камчатки. За год специалисты проекта обработали более 540 тысяч обращений. В Ленинградской области «Правомобиль» побывал впервые, выбрав местом проведения аккордного приема столичную Гатчину.

- Итогом сегодняшнего приема стали конкретные поручения, в том числе и органам местного самоуправления в рамках наших полномочий. Многие обращения были приняты разными структурами для дальнейшей работы – юристы и правозащитники продолжат сопровождать семьи до получения результата. Часть вопросов взята под контроль областной прокуратуры, – прокомментировала глава администрации Людмила Нещадим, принимавшая участие в приеме. - Как показывают десятки примеров, благодаря «Правомобилю» людям удается восстановить справедливость, получить положенные выплаты и защитить свои права. Это очень важная общегосударственная задача, которая должна системно решаться как в стране в целом, так и в каждом регионе и муниципальном образовании.

Екатерина Дзюба