X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» приглашает к участию: отмечаем юбилей вместе!

Юбилейная, десятая по счёту акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

«Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. Участие в диктанте объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, подчеркивая ценность культурного многообразия и единства России.

Традиционно Акция пройдёт в двух форматах:

- Очно — на специально организованных площадках в регионах России, а также в Русских домах стран СНГ, что расширяет международное присутствие проекта.

- Онлайн — на официальном сайте акции www.miretno.ru, что делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения.

В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта участники специальной военной операции зададут по видео свои вопросы.

На официальном сайте www.miretno.ru открыта вкладка «Предложить вопрос», где каждый желающий может предложить свой вопрос для диктанта. Самые креативные и оригинальные вопросы войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы с символикой Акции.

Эта инициатива призвана сделать диктант ещё более интерактивным и народным.

Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

ФАДН России приглашает всех желающих принять участие в X Всероссийском «Большом этнографическом диктанте»! Проверьте свои знания, предложите свои вопросы и станьте частью уникального просветительского проекта, который уже десять лет объединяет людей ради общей цели — укрепления единства и уважения к культурам народов России.

Подробности об акции, включая регистрацию на площадки и доступ к онлайн-формату, доступны на сайте www.miretno.ru.

Партнеры акции: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Русское географическое общество, Российское общество «Знание».