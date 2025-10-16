18 октября - Единый день открытых дверей в Школе дизайна Гатчинского университета.
Добро пожаловать в Кластер «Искусство и креативные индустрии»!
Приглашаем будущих дизайнеров и их родителей на день открытых дверей! Погрузитесь в мир современного дизайна и познакомьтесь с нашими профессиями! Вы узнайте все об обучении в нашем университете.
На мероприятии вы сможете:
✓ Узнать о направлениях подготовки и условиях поступления
✓ Попробовать себя в различных техниках дизайна
✓ Получить консультацию от преподавателей
✓ Ознакомиться с инновационными лабораториями.
Место: Гатчинский университет, Школа дизайна, ул. Карла Маркса 17а
Дата: 18 октября
Начало: 12:00
