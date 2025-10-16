Поиск на сайте
18 октября - Единый день открытых дверей в Школе дизайна Гатчинского университета.

Добро пожаловать в Кластер «Искусство и креативные индустрии»!

Рубрики:  Образование

Приглашаем будущих дизайнеров и их родителей на день открытых дверей! Погрузитесь в мир современного дизайна и познакомьтесь с нашими профессиями! Вы узнайте все об обучении в нашем университете.

На мероприятии вы сможете:

✓ Узнать о направлениях подготовки и условиях поступления

✓ Попробовать себя в различных техниках дизайна

✓ Получить консультацию от преподавателей

✓ Ознакомиться с инновационными лабораториями.

 Место: Гатчинский университет, Школа дизайна, ул. Карла Маркса 17а

Дата: 18 октября

Начало: 12:00

Гатчинский государственный университет 