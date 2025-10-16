Кто останется без света 17 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость (котельная, администрация, очистные, жилые дома),
ул. Половинкиной (частично), ул. Молодежная, ул. Зайончковского (частично).
17.10.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша.
д Парицы, ул. Большая д.42-74 и д.5-31
с 10:00 17.10.2025 до 18:00 23.10.25 с включением на ночь
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, пр. Большой, дома 119-151 нечет. сторона
17.10.2025 с 09:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Карташевская ул. Красная
ул. Пушкинская ул. Пролетарская ул. Зелёная
17.10.2025 с 10:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.