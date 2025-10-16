Поиск на сайте
Кто останется без света 17 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

17.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Пудость (котельная, администрация, очистные, жилые дома),

ул. Половинкиной (частично), ул. Молодежная, ул. Зайончковского (частично).     

 

17.10.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша.

д Парицы, ул. Большая д.42-74 и д.5-31

 

с 10:00 17.10.2025 до 18:00 23.10.25 с включением на ночь

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, пр. Большой, дома 119-151 нечет. сторона

 

17.10.2025 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Карташевская ул. Красная

ул. Пушкинская ул. Пролетарская ул. Зелёная

 

17.10.2025 с 10:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово

 