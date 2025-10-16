Музыка воспитывает душу

Светлана Дубинина – преподаватель теоретических дисциплин, заслуженный работник культуры, поэт, композитор и исполнитель, автор нескольких музыкальных сборников для хора, ансамбля, скрипки и фортепиано. В профессиональной биографии Светланы Евгеньевны – больше десятка авторских концертов, ее произведения исполняют по всей Ленинградской области: детские хоры и солисты с удовольствием поют ее песни, юные музыканты играют пьесы. Но педагог не спешит почивать на лаврах и продолжает воспитывать подрастающее поколение. Светлана Евгеньевна уверена: одаренных детей много.

В Гатчинской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова Светлана Дубинина преподает сольфеджио и музыкальную литературу с 1970 года. Работать пришла сразу после окончания музыкального училища, параллельно продолжая образование в консерватории. А начался ее путь в профессию в детстве – в музыкальной школе Владивостока в классе фортепиано.

- Отец был военный, и мы с Дальнего Востока переехали в Ленинградскую область, – рассказывает Светлана Евгеньевна. - Сначала я училась в Гатчинской музыкальной школе, потом в Волховской, после которой и поступила в музучилище им. Мусоргского – на фортепиано, а потом перешла на теоретическое отделение, по окончании которого стала работать и учиться в Ленинградской консерватории на теоретико-композиторском факультете. В Гатчине я сначала преподавала в вечерней музыкальной школе, потом ее преобразовали в детскую музыкальную школу № 2 и перевели на Красноармейский проспект. Потом музыкальная школа стала единой, но в двух зданиях. А я все эти годы была еще и концертмейстером – аккомпанировала в классе вокала и скрипки. Теперь только преподаю сольфеджио и музыкальную литературу.

- Как случилось, что вы начали писать музыку?

- На композиторство меня вдохновили дети – сначала мои собственные, а потом и ученики. В начале девяностых, когда мой сын Сережа стал заниматься музыкой, мне хотелось, чтобы он пел, выступал на концертах, а с репертуаром было сложно, и я решила попробовать сама. Написала свою первую песню «Приходи скорее, лето». Сережа спел, все сказали: «У тебя отлично получается. Давай продолжай!». И я стала продолжать. Сочинила другие детские песни, произведения для вокального ансамбля, потом пошли песни для взрослых, пьесы для скрипки. У меня вышло три сборника для детей: школьная сюита для старшего хора, «Времена года», песни детства для среднего возраста и «Времена года», песни юности – для старшего вокального ансамбля. Очень любят все песню о Старой Ладоге «России древняя звезда», которую гатчинский хор «Акварель» впервые исполнил на региональном фестивале в Выборге.

Вообще, моя преподавательница в консерватории мне говорила: «Вам надо заниматься композицией», но, если бы не дети, я бы, наверное, так никогда и не попробовала.

- Вы автор гимна ипполитовцев – учеников Гатчинской ДМШ, носящей имя композитора и педагога М.М. Ипполитова-Иванова. Расскажите, пожалуйста, об истории его создания.

- Гимн ипполитовцев меня попросил написать директор нашей музыкальной школы Андрей Иванович Церр. Приближался юбилей школы, и возникла идея, чтоб у нас тоже появился гимн, как в Костроме, где автором такого гимна стала педагог школы

им. Ипполитова-Иванова. Я попробовала. Дело шло с трудом: надо ж было и музыку, и стихи написать, потому что, к кому из поэтов я ни обращалась, все отказывались – пришлось самой.

Потом собрали совет школы, руководителей отделов, и мы с вокалистами Мариной Анатольевной Серикбаевой и Эллой Владимировной Матвеевой представили мое сочинение на суд жюри. Коллектив вынес вердикт, что надо сочинить в мажоре (первая мелодия была в миноре) и кое-что исправить в тексте. Я написала мажорную мелодию, постаралась учесть все замечания – справедливые, надо заметить – и мы устроили второе прослушивание.

Новый вариант всем понравился, и гимн впервые прозвучал на концерте в честь юбилея М.М. Ипполитова-Иванова в 2019 году в исполнении хора нашей школы. А потом это стало традицией: гимн ипполитовцев всегда поют у нас на линейке в честь начала учебного года.

- А ваши собственные дети, благодаря которым вы и состоялись как композитор, пошли по вашим стопам?

- Сын получил музыкальное образование, но профессию выбрал звукорежиссера. А дочь – скрипачка. Она несколько лет преподавала в нашей школе, а теперь работает иллюстратором – в ансамбле с пианистами. Кстати, очень интересна история скрипки, на которой Женя играет с самого детства. Эту скрипку мой свекор привез из фашистского концлагеря. Он был скрипачом-любителем, и во время войны это спасло ему жизнь. Он попал в плен, и немецкий офицер, узнав, что он играет на скрипке, пригласил его учить своего сына. А в лагере находился югослав, у которого с собой была скрипка, и он отдал ее моему свекру. Потом эта скрипка долго лежала у родителей мужа в доме, и в конце концов ее отдали нам – для детей. Сын на ней играл какое-то время, потом дочка стала играть и вот играет до сих пор. У скрипки очень красивый, глубокий звук, а при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это французский инструмент. Так у нас в семье сохранилась настоящая реликвия со времен Великой Отечественной войны.

- Светлана Евгеньевна, многие из ваших учеников выбирают музыкальную стезю?

- Раньше – да. Только в 1989 году одиннадцать выпускников поступили в музыкальные училища, многие стали преподавателями музыки. Сейчас музыкальных детей очень много, но только единицы хотят сделать музыку своей профессией. Причем в музыкальные училища Петербурга огромный конкурс, сюда приезжают со всей страны, так что поступить стало еще сложнее, чем раньше.

- Как вы считаете, музыкой заниматься полезно, если нет большого таланта?

- Конечно, полезно. Это же душу воспитывает! На музыкальной литературе мы говорим о содержании произведения, о настроении, о характере музыки, а на сольфеджио – много поем, это развивает гармонический слух.

- Вы играете дома просто так, для себя?

- Сейчас играю меньше, потому что очень большая нагрузка, почти все дни заняты. А раньше, когда мы собирались компанией, я была главным концертмейстером: все пели, а я проводила вечер за роялем…

Екатерина Дзюба