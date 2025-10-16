Школьники увидели «сердце» перинатального центра

Ленинградский областной перинатальный центр входит в десятку лучших в России. Здесь трудятся ведущие неонатологи и акушеры-гинекологи Ленинградской области и Санкт-Петербурга. По данным статистики, здесь наблюдается один из самых низких в России показателей младенческих потерь.

Сотрудники перинатального центра в Гатчине традиционно проводят профориентационную работу с учащимися гатчинских школ: рассказывают о профилактике заболеваний и гигиене младшеклассникам, а старшеклассников более детально посвящают в разнообразие медицинских профессий.

Расширенная экскурсия для школьников по перинатальному центру проводится впервые по инициативе главного врача этого медицинского учреждения – Николая Коробкова. По правилам внутреннего распорядка, посещение перинатального центра посторонними лицами строго ограничено, но для ребят из профильного медицинского класса школы № 9 решили сделать исключение. В этом заключен двойной смысл: у ребят появилось больше возможностей определиться со своей будущей профессией, а медики поближе познакомились с теми, кто, возможно, станет их коллегами.

Спасители жизней

Экскурсию для школьников провела главная медицинская сестра перинатального центра Ольга Сергиенко. Знакомство началось со строгих мер предосторожности: ребята облачились в стерильную медицинскую одежду, включая маски и шапочки.

Ленинградский перинатальный центр – не обычный роддом: это медицинское учреждение 3-го уровня, единственное в своем роде на всю Ленинградскую область. Именно сюда привозят пациенток с самыми сложными беременностями и малышей с самыми сложными патологиями, рожденных в других учреждениях. На семи этажах центра разместились тринадцать отделений самой разной направленности. Среди них – отделение патологии беременных и гинекологическое отделение, операционное и родовое отделения, взрослая реанимация и детское отделение, где находятся детская реанимация и специально оборудованные помещения для выхаживания недоношенных детей, диагностическое и послеродовое отделение с новорожденными детьми.

Выслушав небольшую лекцию, школьники посетили операционную, где врачи, почти на их глазах, проводили плановую операцию кесарева сечения. Эта операция считается одной из самых сложных, ведь речь идет о спасении сразу двух жизней. В такой операции принимают участие несколько специалистов: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, акушерка, операционная сестра. Ежедневно в Ленинградском перинатальном центре проходит до десяти операций кесарева сечения, составляющих в среднем половину от всех проходящих здесь родов.

«Сердцем» перинатального центра считается отделение реанимации и интенсивной терапии недоношенных детей. Экскурсию по этому отделению провела реаниматолог-неонатолог Надежда Прохорова. Отделение оснащено новейшим оборудованием для выхаживания малышей с весом от 650 граммов, рожденных на сроке беременности от 20 недель.

- Мы оказываем помощь новорожденным, которые родились раньше срока и имеют выявленные патологии, – рассказала Надежда Алексеевна. - Такие малыши требуют оказания экстренной медицинской и реанимационной помощи без транспортировки в другие лечебные учреждения. Мы начинаем оказывать реанимационную помощь, начиная с родильного зала. Дети проводят в этом отделении достаточно много времени, потому что имеют серьезные нарушения жизненных функций при рождении. Один из наших малышей появился на свет на сроке 24 недели с весом 490 граммов и находится здесь уже 83-й день.

Надежда Прохорова рассказала ребятам о работе реаниматологов-неонатологов, которых называют спецназом неонатологии.

- Эта специальность считается универсальной, – отметила она. - Она самая сложная, но и самая интересная. Для того чтобы быть хорошим реаниматологом, нужно знать очень многое. Реаниматолог-неонатолог должен знать особенности вынашивания ребенка и выхаживания недоношенных малышей, владеть всеми смежными специальностями, включая неонатологию, эндокринологию, пульмонологию.

Малыши в отделении реанимации новорожденных находятся в кювезах, которые имитируют внутриутробную жизнь. Здесь поддерживается режим оптимальной влажности, температуры, тишины и света, круглосуточно проводятся необходимая респираторная поддержка и базовая лекарственная терапия.

Выбирайте медицину!

После экскурсии школьники собрались в конференц-зале, где им подробно рассказали о перинатальном центре, его работе и специалистах. Познакомились ребята и с молодым специалистом – акушеркой дородового отделения Полиной Вестфаль. Полина мечтала о медицине с детства. Окончив школу, она поступила в медицинский колледж, а преддипломную практику проходила в Ленинградском перинатальном центре.

- После колледжа решила устроиться на работу именно сюда, потому что здесь очень сильный коллектив, грамотные специалисты, которые замечательно относятся к пациенткам и малышам, – рассказала Полина.

О целевом обучении в медицинских вузах, распределении и поддержке молодых специалистов после окончания учебы школьникам рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Наталья Полуэктова.

- Вам нужно решить главный вопрос – идти или не идти в медицину, – считает Наталья Викторовна. - А каким именно специалистом стать, вы сможете решить уже в процессе обучения. Если вы не уйдете из вуза после изучения курса нормальной или патологической анатомии, то вас, помимо медицинских профильных предметов, будут ждать еще серьезные курсы химии, физики, информатики, философии и других предметов. Медицина работает с человеком – самым сложным существом на планете Земля. Мы знаем, как работают атомные станции, как запускаются ракеты, но то, что происходит в человеческом организме, для нас пока еще не ясно до конца. Мы еще многое не можем объяснить. Даже человеческий мозг до конца не изучен, в нем еще столько неизведанного.

Как рассказала Наталья Полуэктова, в ближайшем будущем для школьников, которые выберут медицину, появится еще больше возможностей. В 2026 году на базе Гатчинского филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области будет открыта специальность «акушерское дело». Будущие медики смогут учиться прямо на территории перинатального центра, который сможет дать студентам возможность обучения по целевому направлению.

Расширятся возможности и самого перинатального центра. В следующем году здесь откроется отделение вспомогательных репродуктивных технологий, на базе которого будут осуществлять полный цикл процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – от зачатия до рождения ребенка. Плюс начала реализовываться федеральная программа по обновлению оборудования перинатальных центров, напрямую коснувшаяся и центра в Гатчине.

Экскурсия по перинатальному центру произвела на ребят большое впечатление. Никто из них не испугался, никто не упал в обморок. Возможно, определенную роль сыграли спокойствие, уверенность и невероятная собранность специалистов, занятых очень серьезным и важным делом сохранения человеческих жизней.

Явно вдохновлена увиденным десятиклассница Елизавета Новак. Как рассказала Лиза, до десятого класса она училась в физико-математическом классе, а затем решила перейти в химико-биологический медицинский класс.

- После 11 класса собираюсь поступать в медицинский вуз, хочу стать детским кардиологом, – рассказала девушка. - Это сознательное решение, которое я приняла благодаря моему лечащему врачу-кардиологу. Мне понравилась эта экскурсия, заинтересовало это медицинское направление. Больше всего впечатлила детская реанимация, где выхаживают малышей.

- Если у вас есть желание стать врачом, пожалуйста, сохраните его до конца школы, – напоследок обратилась к школьникам акушер-гинеколог Валерия Жамодик. - Мы вас очень ждем. Говорят, что медицина – это не только наука и искусство, но и ремесло. Старые мастера всегда хотят передавать накопленные знания и опыт в надежные руки. Нам хочется учить. Приходите, и мы научим вас быть спасателями чьих-то жизней. Идите к своей мечте, не бойтесь ничего. Даже если это сложно, всё равно идите!

Юлия Лысанюк