В Гатчине часть домов – без холодной воды
МУП «Водоканал» города Гатчины сообщил об отключении холодного водоснабжения в части города.
В связи с производством работ на сетях водопровода 16 октября с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
- ул. Киргетова, д.2, 3, 4, 5, 5а (д/с№12), 6, 6а, 7, 8, 8а (кафе «Колибри»), 9, 10 (д/с№5), 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 (д/с№4), 23, 23а, 24, 22а (налоговая), 25, 28 (школа №9);
- ул. К. Маркса, д. 66а;
- ул. Гагарина, д.12, 14;
- пр. 25 Октября, д.27, 37, 43, 45, 45а, 47.
