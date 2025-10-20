Ленобласть подвела итоги фестиваля детского экологического кино 2025

«Экологическое кино снимают и показывают… дети. Сами выбирают тему, которая их волнует, изучают вопрос и выражают своё мнение через творчество. В Волосово — 12-й Фестиваль детского экологического кино. Победило мастерство, искренность, неподдельный интерес разобраться и решить сложные вопросы, в их числе — работы ребят из Ленобласти: «Береги мир» из Колтушей, «Захватчик» из Сланцев, «Просто кролик» из Кингисеппа, «Как Ксюша на экозавод ходила» из Сертолово, «Колобок и белка» из Вартемяг. Среди участников — детские кинематографические и анимационные команды из 45 субъектов России и их 128 фильмов и мультиков. Фестиваль — социальный проект НКО «Вторресурс», поддержан не только грантом губернатора, но и десятком партнёров от бизнеса. Взрослым есть, на что посмотреть, к чему прислушаться на этом детском фестивале», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всероссийский фестиваль «Детское экологическое кино» не имеет аналогов в стране и с каждым годом расширяет географию, привлекая участников из различных регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.

Представители из Ленинградской области завоевали пять наград:

1. «Береги мир» из Колтушей — за лучшую анимационною работу.

2. «Захватчик» из Сланцев — за актуальную экологическую тему.

3. «Просто кролик» из Кингисеппа — за оригинальное творческое решение.

4. «Как Ксюша на экозавод ходила» из Сертолово — специальный приз Администрации Волосовского района.

Мероприятие организовано Фондом «Вторресурс» при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области и Санкт-Петербургской организации союза кинематографистов.