Лучшие практики воспитания патриотизма

Церемония награждения прошла 14 октября в детском саду № 50. На конкурс было представлено 16 проектов, направленных на развитие детского понимания значения слова «Родина» и формирование патриотического сознания среди старших дошкольников.

Победителем конкурса стал проект «Юные исследователи Гатчины: открываем тайны Приоратского дворца», представленный коллективом детского сада № 12.

Второе место занял проект «Русский сувенир» детского сада № 16, третье место – проект «Волонтерское движение „Маленькие зонтики“» детского сада № 23.

В специальных номинациях жюри отметило:

- «За разработку механизма сотрудничества с социальными партнерами, обеспечивающего сбережение историко-культурного наследия родного края» – детский сад № 52 с проектом «Точечка на карте, я ее люблю. Маленькую родину, Гатчину мою!»;

- «За внедрение эффективной формы работы с детьми дошкольного возраста посредством организации клуба юных краеведов, способствующего развитию интереса к изучению местной истории и культуры» – дошкольное отделение Сиверской школы № 3 с проектом «С малой Родины своей начинается Россия»;

- «За инициативу формирования уважительного отношения и чувства патриотизма к Вооруженным силам России у детей дошкольного возраста» – детский сад № 30 с проектом «Наша армия родная и отважна, и сильна!».

Все участники получили заслуженные награды и поощрения!

Желаем успеха детскому саду № 12, который теперь будет представлять свой проект на региональном конкурсе.