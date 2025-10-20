Стоматологи пришли в гости в школьникам

А вы знаете, какое самое «зубастое» животное на планете? А сколько зубов у акулы? Что важнее, зубная щетка или паста?

Наши ребята-первоклассники (1 "а" класс и их классный руководитель А.Г. Химанина) узнали, что у акулы 2-3 тысячи зубов. А самая зубастая улитка имеет 25 тысяч зубов.

И, само собой, ребятам показали, как необходимо чистить зубы, что надо учитывать при чистке зубов, какие щетки лучше использовать и как часто их нужно менять.

Школьники в игровой форме побывали в роли врача и пациента, сделали осмотр и назначили лечение.

В конце мероприятия врачи-стоматологи подарили детям песочные часы-зуб, для того, чтобы первоклассники чистили зубы правильно.

Администрация школы благодарит наших гостей врача-стоматолога Руслана Эмряхова и старшую медсестру- Елену Кирейчикову, сотрудников стоматологической поликлиники Гатчинской КМБ за увлекательную встречу.

Алена Химанина