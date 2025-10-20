В 11 школе в Гатчине растят военных медиков

Начало было положено еще в прошлом учебном году, когда три десятка старшеклассников 11-й школы получили профессию помощника по уходу за больными. Новелла оказалась востребована, и школа решила продолжить хорошее начинание.

- В прошлом году в рамках профминимума мы предоставили детям возможность получить свою первую профессию, – рассказывает директор школы № 11 Раиса Василиу. - Тридцать человек из девятого, десятого и одиннадцатого классов получили свидетельство помощника по уходу за больными. Ребята изучали азы первой помощи, посещали разные отделения Гатчинской КМБ, медики им многое рассказывали и показывали. Это был еще не медицинский класс – просто сборная группа желающих. Но ребятам очень понравилось, и они захотели продолжить. Фактически школа получила

социальный заказ от ребят и родителей на предуниверсарий. Востребованность медицинских работников сейчас крайне высока, и не только в Ленинградской области, но и по всей стране, поэтому желание наших ребят понятно и похвально, и мы решили пойти им навстречу. В мае был проведен опрос будущих десятиклассников, и 21 ученика набрали в профильный медицинский класс.

- Как проходит обучение?

- Еще в прошлом году был подписан договор с Ленинградским областным центром непрерывного медицинского образования, а, учитывая, что у нас в школе учатся кадеты, в планах – наладить сотрудничество с Санкт-Петербургской военно-медицинской академией и, возможно, с медицинским университетом

им. Мечникова. Учителя в профильном классе все высшей категории, в программе у ребят усилена химия и биология.

Мы планируем провести круглый стол с участием главного врача Гатчинской КМБ и руководителя Центра непрерывного медицинского образования. Разработан план на весь учебный год, его надо согласовать и обсудить детали. Я думаю, эта работа продлится несколько лет, потому что востребованность очень большая.

- Одиннадцатиклассники, получившие в прошлом году свидетельства помощников по уходу за больными, продолжили медицинское образование?

- Пять человек из кадетского класса ходили на занятия и получали первую профессию, из них двое поступили в медуниверситет им. Мечникова, двое – в медицинский колледж, а одного приняли на работу по специальности – вот прямо со свидетельством помощника по уходу, полученным в школе. Так что профильный класс – это еще и возможность трудоустроиться. Наши выпускники, получающие медицинское образование, приходили на церемонию открытия профильного класса и рассказывали, как им нравится учиться, насколько это интересно. Но даже если нынешние десятиклассники в итоге не выберут медицину своей профессией, навыки, полученные в профильном медицинском классе, всегда пригодится в жизни.

Екатерина Дзюба