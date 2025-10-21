Из «Искры» возгорелось пламя

Празднование десятилетия отряда было ознаменовано открытием ежегодной выставки «Цитадель», организованной поисковым отрядом при поддержке администрации Гатчинского округа и Фонда содействия развитию Ленинградской области.

18 октября в Гатчине, в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев и его верные соратники принимали поздравления от товарищей, единомышленников, сотрудников гатчинской администрации, депутатов, представителей общественных организаций, ветеранов специальной военной операции.

…Поисковый отряд «Искра» был образован в 2015 году, а уже в 2018 командир отряда Андрей Клементьев был удостоен высокой оценки президента России Владимира Путина, на открытии музейного пространства «Прорыв» Андрей Клементьев представлял Ленинградскую область. Отряд ведет поисковую работу по местам окружения 41-го стрелкового корпуса в районе Вырицы. В 2022 году на основании архивных документов отряд провел поисковые работы в гатчинском парке Сильвия, разоблачив чудовищные преступления фашистов против мирного населения. Впоследствии благодаря работе «Искры» в Ленинградском областном суде состоялся новый Нюрнбергский процесс, на котором были представлены факты злодеяний нацистского режима, по результатам поисковой деятельности центральные, областные и местные телекомпании сняли документальные фильмы о подвиге гатчинцев во время фашистской оккупации. За эти годы поисковики вернули из небытия несколько десятков людей, погибших в годы войны: личности были установлены, в том числе, с помощью медальонов и подписных вещей.

На торжественном мероприятии в честь юбилея «Искру» поздравила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. От себя лично и от коллег-депутатов она выразила искреннюю признательность за то важное и благородное дело, которым занимаются поисковики ради восстановления исторической правды и сохранения памяти: «Уже много лет вы посвящаете свои силы, знания и свободное время поиску и установлению личностей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для семей, чьи родные десятилетиями считались пропавшими без вести на полях сражений, ваша работа имеет огромное значение. Каждое установленное имя – это еще один воин, возвращенный из небытия благодаря вашим усилиям. Подняты останки сотен бойцов, установлены имена героев, найдены их родственники. Колоссальная работа проведена в парке «Сильвия», где обнаружены останки не только военных, но и мирных жителей нашего города. Но впереди еще много работы. Мы хотим поблагодарить вас за ваш добровольный труд и интерес к героическим страницам нашей Родины. Ваша работа бесценна».

За активную гражданскую позицию, большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи и самоотверженную работу по поиску и сохранению памяти о солдатах Великой Отечественной войны Людмила Анатольевна вручила коллективу «Искры» благодарственное письмо от депутатов Заксобрания и ценный подарок.

От имени администрации Гатчинского округа юбиляров поздравила главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Инга Давыдовская. Она отметила большой вклад отряда в патриотическое воспитание подрастающего поколения и компетентность поисковиков, их знание военной истории и вручила бойцам награды от областного комитета по молодежной политике, администрации и совета депутатов Гатчинского округа.

С поздравительным словом на праздничном мероприятии выступил старший следователь следственного отдела по городу Гатчине Роман Шварц. От лица Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области он вручил коллективу поискового отряда «Искра» благодарственное письмо, подчеркнув, что результаты работы отряда действительно доказывают, что «никто не забыт, и ничто не забыто».

Председатель совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Голубева поздравила отряд с юбилеем и выразила огромную благодарность от имени всего старшего поколения – бывших малолетних узников концлагерей, блокадников, ветеранов труда – за этот непростой, но очень важный труд: «Недостаточно просто говорить, что мы помним и гордимся – нужно обязательно что-то делать. И поисковый отряд «Искра» действует. Мы знаем, насколько это тяжелая работа – не только физически, но и психологически». Людмила Николаевна привела слова одного поисковика: «Солдаты, которые лежат на поле боя, спасли нас дважды: в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину от фашизма, и сегодня: когда мы поднимаем останки каждого солдата, мы делаем еще один шаг к сохранению исторической памяти, и это не позволит нам стать безликой массой».

Руководитель Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Игорь Петрушенко, поздравляя поисковиков, напомнил знаменитое высказывание великого полководца Александра Суворова и заверил в своей готовности оказать помощь и содействие: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Вы помогаете приблизить этот день, делаете важное дело. И, конечно, Ассоциация ветеранов СВО всегда рада оказать поддержку».

Ученый секретарь музея-заповедника Гатчина Мария Кирпичникова отметила, что в прошлом году благодаря работе отряда «Искра» во дворце состоялось четыре выставки, и в течение целого года люди могли видеть находки поисковиков в гатчинском парке, эту наводящую ужас пирамиду из обуви расстрелянных, и посетители были потрясены, некоторые – до потери сознания. Многие даже не подозревали, что в тихом красивом парке Сильвия когда-то происходили такие кошмарные события.

В этот день звучало много искренних поздравлений и пожеланий, но друзей у отряда «Искра» гораздо больше, чем присутствовало в зале. Видеопоздравления поисковики получили от Ленинградской областной прокуратуры, от депутата Законодательного собрания Ленобласти и ветерана боевых действий Сергея Мачинского, от коллег-поисковиков, от бойцов из зоны СВО, которым помогает «Искра». На встрече в Штабе был и творческий подарок: для юбиляров и гостей праздника выступил со своими легендарными песнями ветеран специальной военной операции Геннадий Сухота.

Руководитель отряда «Искра» Андрей Клементьев вручил грамоты верным друзьям и помощникам поисковиков и горячо поблагодарил своих сподвижников:

- В 2015 году мы создавали не просто отряд, который выходит в леса и что-то ищет – мы строили целую вселенную, чтобы отряд был многогранным: чтобы мы работали с молодежью, с ветеранами. Для меня самой главной задачей было сделать так, чтобы у нашего города был узнаваемый отряд, чтобы о нас знали, и город помнил о событиях Великой Отечественной войны, которые постепенно стираются из памяти. Люди, которые входят в наш поисковый отряд, необычные. У каждого есть своя изюминка, свой внутренний стержень. Недаром наш отряд называется «Искра». Когда ко мне приходили и спрашивали: «Можно записаться в «Искру»? Как к вам попасть?», я всегда в первую очередь смотрел: есть в человеке эта искра или нет.

Сегодня в отряде «Искра» – двенадцать постоянных бойцов и командир. За десять лет состав менялся – кто-то уходил, кто-то приходил, но за последнюю пятилетку сложилась сплоченная команда, которая стабильно работает «в полях» каждый сезон. Самому старшему участнику отряда – за сорок, а самый младший – Кирилл Хотин – учится в пятом классе. У всех бойцов «Искры» разные профессии: есть инженеры, строители, рабочие, сотрудники правоохранительных органов, но всех объединяет одно большое общее дело. А некоторые поисковики сейчас принимают участие в специальной военной операции…

Также в минувшую субботу в фойе киноконцертного зала «Победа» состоялось открытие ежегодной военной выставки, организованной отрядом «Искра». В этом году выставка, прежде всего, посвящена 80-летию Победы, но появилось и новое направление – экспонаты из зоны боевых действий СВО.

- На этой выставке представлены предметы, полученные от наших друзей, которые воюют на Запорожском направлении, от Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, – рассказывает Андрей Клементьев. – Мы попытались воссоздать «линию Суровикина» и показать посетителям то, что действительно можно найти на местах сражений. Там находятся личные вещи наших бойцов и противника, есть разные трофейные экспонаты, также мы представили небольшой опорный пункт современной войны, с теми предметами, которыми пользуются солдаты. На выставке можно увидеть оружие Красной армии: пулемет «Максим», пушку-сорокапятку, миномет 82 мм, что-то мы воссоздали, что-то нам предоставили коллеги из других поисковых клубов. Экспозиция получилась довольно интересной с точки зрения вооружения и предметов быта. И главное, эти экспонаты можно не только посмотреть, но и взять в руки…

Свое название – «Цитадель» – выставка получила в 2019 году, побывав не только в Гатчинском округе, но и практически в каждом уголке Ленинградской области, где ее посетили около 12 тысяч человек. Интерес к экспозиции растет с каждым годом пропорционально ее уровню. В Гатчине увидеть «Цитадель» и прикоснуться к военной истории можно – и нужно – до 25 октября. Вход – свободный.

Екатерина Дзюба