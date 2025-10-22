Шахматные баталии по рапиду
Финал Кубка Гатчинского муниципального округа по рапиду прошел 19 октября в шахматном клубе «Дебют». Всего было три номинации, в каждой из которых участвовало 8 человек.
Рубрики: Спорт
В номинации «Мальчики» первое место разделили Артём Мамитенко и Алексей Григорьев, каждый набрал 5,5 баллов. На третьем месте – Михаил Карпов, набравший 5 очков.
В номинации «Юноши» первое место у Ярослава Изотова (6 очков), второе – у Романа Иванова (5 очков), третье – у Максима Вербилова (4 очка).
В номинации «Девочки» победительницей стала Ангелина Шестак, набравшая фантастические 7 очков из 7 возможных. На второе место поднялась Стефания Крылова (6 очков). Третье место разделили две участницы – Полина Шишковская и Мария Зубакова (у каждой по 4,5 очков).
