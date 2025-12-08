Диалог с властью

Автобус № 502 «пос. Сиверский – дер. Ляды» в Гатчинском округе в утренние часы следует не по своему маршруту, чтобы подвозить школьников из деревни Батово в школу села Рождествено. Просим откорректировать расписание общественного транспорта и организовать работу школьного автобуса.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

С ноября текущего года возобновлена работа школьного автобуса для перевозки обучающихся в Рождественской средней общеобразовательной школе. После налаживания графика и маршрута движения школьного автобуса будет произведена корректировка трассы следования и расписания движения автобусов по маршруту № 502 «пос. Сиверский – дер. Ляды».

Когда планируется реконструировать колодец – единственный источник питьевой воды в деревне Кирсино Кировского района.

Отвечает администрация Кировского района Ленинградской области.

Для решения вопроса был проведен рабочий выезд специалистов администрации Кировского района, произведен забор воды из колодца. Качество воды на момент выезда по внешним признакам было удовлетворительным, она была чистой, без постороннего запаха. Жалоб от жителей больше не поступало. Для улучшения работы колодца администрация Мгинского поселения планирует включить в бюджет на 2026 и плановый период 2027-2028 годов финансирование работ по реконструкции этого колодца и организации уличного освещения подходов к нему.

Просим решить проблему с постоянными отключениями электричества в деревнях Сологубовка, Кирсино, Лезье, Иваново, Пухлово Мгинского поселения Кировского района.

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Электроснабжение указанных населенных пунктов по стандартной и резервной схемам осуществляется ПАО «Россети Ленэнерго» по 3 категории надёжности электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей выполнено расширение и расчистка просек в объеме 46,82 гектара. Комитет рекомендовал ПАО «Россети Ленэнерго» приблизить сроки выполнения мероприятий в инвестиционной программе компании:

Реконструкция распределительного пункта 10 кВ в части замены 7 коммутационных аппаратов;

Реконструкция 3,7 км высоковольтной линии 10 кВ в части замены опор и неизолированного провода на СИП, в настоящее время осуществляется проектирование, работы будут завершены в 2026 году.

Просим наладить работу автобусных маршрутов № 21 и № 22 в Гатчинском округе.

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Представителями «Леноблтранс» и администрации Гатчинского округа осуществлен контроль работы перевозчика ООО «Транс-Балт» на маршрутах № 21 «Мкр. Речной – Варшавский вокзал– Пушкинское шоссе» и № 22 «Мкр. Аэродром – Варшавский вокзал». По маршрутам № 21 № № 22 все рейсы были выполнены в соответствии с установленным расписанием движения автобусов, кроме рейса на 06.00, который выполнен с задержкой. Нарушения в части пользования водителями автобусов телефонами не установлены. Пассажиры осуществляли оплату проезда наличным и безналичным способами, а также едиными социальными проездными билетами.

В настоящее время ООО «Транс-Балт» произвело обновление табличек с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах Гатчины.

Перевозчиком проведен инструктаж с водительским составом, направленный на обеспечение безопасности перевозок, и приняты меры в рамках компетенции для осуществления бесперебойной работы общественного транспорта.