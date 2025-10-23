Соревнования по плаванию «Юность»

Районную спортивную школу «Юность» представили 28 спортсменов. Иван Загвоздкин завоевал 4 золотых медали (50 м и 100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине). У Софьи Мухтуловой – 2 золотых медали (100 м и 200 м брассом) и 1 серебряная (50 м брассом). Серебряные медали завоевали Мирон Ильин (50 м брассом) и Елизавета Шлемова (200 м на спине); бронзовые – Иван Терехов (50 м вольным стилем) и Лейла Виноградова (50 м вольным стилем).

В эстафетном плавании школа «Юность» также завоевала медали: серебро – команда мальчиков (Иван Загвоздкин, Мирон Ильин, Владислав Бартошевич, Иван Терехов) на дистанциях 4х50 м вольным стилем и 4х50 м комбинированно, бронзу – команда девочек (Софья Мухтулова, Елизавета Шлемова, Лейла Виноградова, Анастасия Лебедева) на дистанции 4х50 м комбинированно. Тренируют спортсменов Г.Н. Абросимова и Н.В. Григорьева.

Коммунарская спортивная школа заметно пополнила актив наград:

- Алиса Юдина завоевала шесть золотых медалей (50 м на спине, 50 м и 100 м вольным стилем, 100 м комплексное плавание, в эстафетах 4х50 м вольным стилем и комплексно);

- Лиана Макарян – четыре золотых медали (100 м и 200 м на спине, две в эстафетах) и одна серебряная (50 м на спине);

- Светлана Алексеева – два золота (200 м вольным стилем, эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем), одно серебро (100 м на спине), одна бронза (100 м вольным стилем);

- Маргарита Жукова – одно золото (эстафета 4х50 м комплексно), одно серебро (200 м брассом), две бронзы (50 м и 100 м брассом);

- Кристина Андрианова – две золотых медали (в эстафетах) и две бронзовых (50 м и 100 м на спине);

- Станислава Саликова – золотая медаль (400 м вольным стилем) и серебряная (200 м вольным стилем);

- Игорь Русланов – золото (400 м вольным стилем) и серебро (200 м вольным стилем);

- Андрей Соснин – серебро (200 м брассом).

Тренируют спортсменов Л.В. Жданова, Е.Л. Голодникова, М.Ю. Цхоидзе, Ю.В. Голодников.

Пловцы спортивной школы «Киви» также многократно поднялись на пьедестал почета. Ярослав Разин занял первое мес-то (50 м баттерфляем), два вторых места (50 м вольным стилем, 100 м комплексным плаванием) и одно третье (100 м вольным стилем). Арсений Яковлев занял второе место (200 м на спине) и третье место (200 м вольным стилем). Егор Колупаев занял третье место (100 м на спине), Анастасия Зимина – тоже третье место

(200 м брассом). Также команда мальчиков (Ярослав Разин, Егор Колупаев, Антон Чернов, Арсений Яковлев) заняла два третьих мес-та в эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем и комплексным плаванием.

Поздравляем всех участников с высокими результатами!