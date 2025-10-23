Ленобласть решает проблему негабаритных отходов

«Больше не надо кивать друг на друга. Нормативной базы в сфере обращения с отходами достаточно, чтобы максимально усложнить жизнь тем, кто игнорирует свои обязанности.

Экологическая полиция усилит контроль и административную работу в районах в части штрафов. Порядок будет: кто не хочет — заставим», — отметил глава региона.

— Госэконадзор создаст 2-3 мобильные бригады для проведения рейдов. Их задача — выявлять несанкционированные места складирования отходов. При обнаружении нарушений к ответственности будут привлекаться муниципальные образования за невыполнение своих полномочий по организации регулярного вывоза такого мусора.

— Предстоит оснащение площадок камерами фото- и видеофиксации. В первую очередь, до 1 декабря, камеры будут установлены на «красных» площадках, которые вызывают больше всего нареканий у жителей. Это позволит фиксировать номера машин нарушителей, которые свозят мусор из других районов, и штрафовать их.

— Среди решений — перенять опыт Белоруссии, где у контейнерных площадок установлены дробилки для негабаритного мусора. Дорожные и лесные службы приобретут несколько таких установок для переработки древесных остатков и других отходов. Техника будет использоваться на субботниках, а также по графику предоставляться муниципалитетам.