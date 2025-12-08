Национальности – разные, страна – одна

Приветствуя собравшихся, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим подчеркнула, что Россия, будучи традиционно многонациональной и многоконфессиональной страной, черпает в этом свою силу: «Я абсолютно уверена, что наши жители, жители героической гатчинской земли, и дальше будут находить точки соприкосновения, жить в единстве и согласии».

180 национальностей на один округ

Заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова представила доклад о результатах работы в сфере межнациональных отношений. Сфера эта из года в год остается стабильной, но тем не менее мониторинг ведется, консультативно-совещательная деятельность осуществляется, мероприятия реализуются. В том числе и те, которые направлены на поддержку языков народов России и на развитие русского языка как языка межнационального общения.

Как поведала Ольга Павловна, согласно последней переписи, на территории Гатчинского округа проживает более 180 национальностей. Подавляющее большинство – 93,5 % – русские, полпроцента украинцев, почти столько же – узбеков. Далее примерно в равном количестве следуют татары, таджики, финны, армяне и азербайджанцы. Это, разумеется, не все. Но всем созданы условия для сохранения и развития национальных культур, языка и традиций.

По информации гатчинской полиции, за 2025 год на миграционный учет поставлено более 24,5 тыс. человек, примерно половина из них – граждане Узбекистана, и около четверти – выходцы из Таджикистана. Остальные – граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Иностранную рабсилу привлекают многие крупные предприятия округа, в том числе сельскохозяйственные.

Помимо всевозможных культурных мероприятий для укрепления межнационального согласия, в Гатчинском округе ведется постоянная работа по гармонизации межконфессиональных отношений. И работа весьма успешна, поскольку все конфессии сосуществуют на гатчинской земле в мире и гармонии, а это 37 организаций Русской православной церкви, три евангелическо-лютеранских прихода, Римско-католическая церковь – приход Божией Матери Кармельской – и свыше десятка малочисленных религиозных организаций протестантских деноминаций.

Обстановка, царящая в гатчинском обществе, получила высокую оценку на региональном уровне. В 2025 году Гатчинский округ стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» среди муниципальных образований Ленинградской области в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Фестиваль ремесел будет ежегодным

Директор Новосветского культурно-досугового центра «Лидер» Ольга Цуканова выступила с докладом об итогах проведения I окружного фестиваля рукоделия и ремесел «Мастера земли Гатчинской» и перспективах.

Фестиваль получил массу положительных отзывов, и было решено сделать его ежегодным. В конкурсной программе фестиваля было более 40 заявок, свыше двух десятков экспонентов приняли участие в выставке, и число номинаций и участников конкурса планируется увеличить. Рассматривается перенос сроков проведения фестиваля на более теплое время года, чтобы гости могли насладиться выставкой-продажей на свежем воздухе.

Как сочетать технический прогресс и веру?

Представитель Гатчинской епархии Русской православной церкви отец Александр Асонов представил свое видение роли традиционных религиозных ценностей в формировании нравственных и семейных устоев нашего многонационального сообщества. В своем выступлении он подчеркнул возросшую роль религии в укреплении морального фундамента и сохранении культурных основ.

«Совокупность духовно-нравственных ориентиров способствует формированию гармоничных внутрисемейных отношений, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения старших, любви к Отечеству и приверженности к общечеловеческим нормам поведения», – отметил отец Александр. Он также акцентировал внимание на том, что исторически сложившиеся верования способствуют поддержанию социального согласия и взаимопонимания среди представителей разных народов, проживающих на территории округа. Веротерпимость и уважение к традициям соседей становятся важным фактором стабильности и устойчивости гражданского общества.

«Однако вопрос, как именно интерпретировать и применять традиционные ценности в современном мире, вызывает оживленные дискуссии. Например, в контексте развития технологий и глобализации встает вопрос, как сохранить традиционную культуру и идентичность, не изолируясь от мирового сообщества и прогресса. …Я искренне рад, что русское общество стремится заново переосмыслить, возродить и укрепить свои удивительные традиционные ценности как основу, на которой можно смело строить дом будущности», – сказал отец Александр.

Старообрядцы – хранители старины

Руководитель Центра изучения и сохранения русской старины, кандидат исторических наук Денис Ермолин поделился информацией о реализации социальных проектов староверов, направленных на сохранение нашего культурного наследия.

Деятельность Центра, который действует при Старообрядческой общине поморского брачного согласия д. Лампово, направлена на привлечение внимания специалистов и общественности к возможной проблеме утраты самобытного духовного наследия русских старообрядцев и их потомков на территории Северо-Запада России, а также на укрепление национального единства российского народа, актуализацию духовно-нравственных ориентиров, изучение истории Гатчинской земли, создание условий для знакомства с традиционной культурой старообрядцев и их потомков в Ленинградской области. Кроме того, Центр радеет за сохранение объектов культурного наследия и природного ландшафта.

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов подчеркнул важность мероприятий, направленных на единение граждан и формирование чувства причастности к стране. Особо он выделил необходимость укрепления межнациональной сплоченности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия, а также важность противодействия экстремизму и терроризму.

Андрей Соколов