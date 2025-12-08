Рождественские чтения»-2025: в центре внимания - просвещение и нравственность

В этом году Рождественские чтения проходили в новом формате: тематические секции, круглые столы и дискуссии, организованные епархиальными отделами, продолжались на протяжении нескольких недель на разных площадках. Священники, ученые, педагоги делились опытом и достижениями, связанными с решением актуальных проблем современной педагогики и социологии.

Так, например, 30 ноября в духовно-просветительском центре в Покровском соборе города Гатчины прошла секция молодежного и миссионерского отделов Гатчинской епархии «Молодежное и миссионерское служение в деле формирования личности», собравшая десятки участников и гостей из Гатчины, Санкт-Петербурга и Москвы. Гостем мероприятия стал руководитель областного молодежного пространства «Поток» Леонид Красноперов, который рассказал о деятельности центра и пригласил к сотрудничеству в деле духовно-нравственного воспитания молодежи.

Участие в завершающем форуме Рождественских чтений приняли представители духовенства и общественности, педагоги, специалисты администрации и сферы образования Гатчинского округа.

Рождественские чтения открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. В своем выступлении он подчеркнул, что лишь совместными усилиями можно воспитать молодых граждан нашего Отечества в христианских ценностях, обучить их истинной нравственности, передавая мудрость, необходимую в жизни каждого человека.

- Результатом нашего кропотливого труда является передача молодым людям наследства более ценного, чем отборное золото — того «золота», о котором говорил царь Соломон, - отметил владыка. - А к нашим воспитанникам можно обратиться словами библейской мудрости: «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого».

Важным для духовной и общественной жизни Ленинградской области назвал форум в Гатчине советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин. Он передал форумчанам приветственный адрес от Александра Дрозденко, подчеркнув значимость воспитания традиционных ценностей у современной молодежи. Приветствие от руководителей Гатчинского округа участникам форума передала заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова. От имени депутатского корпуса Законодательного собрания Ленинградской области к участникам форума обратились Сергей Коняев и Александр Русских.

В рамках форума прошло награждение победителей епархиального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира». Участие в конкурсе приняли ученики детских художественных школ и школ искусств, а также воскресных школ со всех концов Гатчинской епархии. Работа конкурсной комиссии регионального этапа прошла под председательством епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. В день форума владыка лично поздравил юных художников, вручил им подарки и напомнил, что работы победителей примут участие во втором заключительный этапе творческого конкурса «Красота Божьего мира», который состоится в Москве. Лучшие детские работы можно было увидеть здесь же, на большом экране в зале ЦТЮ.

Торжественная часть форума традиционно перешла в научно-практическую конференцию, в которой приняли участие известные священнослужители из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

С научным докладом на тему «Иконография Софии Премудрости Божией как источник духовного просвещения» выступил преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, настоятель храма святого великомученики Феодора Стратилата города Великий Новгород, протоиерей Сергей Золотарев.

Особое впечатление на слушателей произвело выступление филолога, педагога, писателя, члена российского Союза писателей протоиерея Артемия Владимирова. Известный православный проповедник выступил с докладом «Санкт-Петербург и подрастающее поколение». Рассуждая о возможности создания молодежных объединений, отец Артемий подчеркнул: «Концепций молодежных клубов много, есть среди них и хорошие. Но главное дело — вернуть общение пастырей и пасомых. Нужно поинтересоваться, чем они живут, чего они боятся, к чему они пристращаются, что им мило. И вот здесь - поле для творчества».

Украшением Рождественских чтений стало выступление детского хора Гатчинской школы имени Александра III.

Юлия Лысанюк