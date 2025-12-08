Вырицких «Соловушек» пригласили в Китай
Творческий ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» из поселка Вырица Гатчинского округа принял участие в Международном конкурсе «Планета искусств».
Юные музыканты продемонстрировали свое мастерство и одержали яркую победу, завоевав главный приз - Гран-При! И еще получили приглашение на финал в Китай!
Конкурс собрал юных исполнителей из разных городов России. Своей игрой «Соловушки» покорили сердца зрителей и получили высокую оценку профессионального жюри. Для многих ребят это был первый конкурс на большой сцене и начало открытия творческого сезона. Музыкальному руководителю Алле Мирчевне Зверьковой вручили награду «Лучший педагог».
Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять любые вершины!
Фото предоставлено А.М. Зверьковой
