Вырицких «Соловушек» пригласили в Китай

Творческий ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» из поселка Вырица Гатчинского округа принял участие в Международном конкурсе «Планета искусств».

Рубрики:  Культура

Юные музыканты продемонстрировали свое мастерство и одержали яркую победу, завоевав главный приз - Гран-При! И еще получили приглашение на финал в Китай! 

Конкурс собрал юных исполнителей из разных городов России. Своей игрой «Соловушки» покорили сердца зрителей и получили высокую оценку профессионального жюри. Для многих ребят это был первый конкурс на большой сцене и начало открытия творческого сезона. Музыкальному руководителю Алле Мирчевне Зверьковой вручили награду «Лучший педагог». 

Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять любые вершины!

Фото предоставлено А.М. Зверьковой