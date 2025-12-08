Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
09.12.2025 с 00:30 до 06:00
Веревское ТУ
д. Вайялово, промзона,
Вайялово, тер. ДНП КП «Вайя»,
промзона у магазина «Петрович»,
д. Малое Верево (частично).
09.12.2025 00:30-06:00
г. Гатчина:
въезд, ТК Окей, КАС Лада,
Лесхоз, телевышка.
09.12.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
09.12.2025 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
д. Остров (частично).
09.12.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Большое Ондрово, пилорама;
д. Вытти (частично).
