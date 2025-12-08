Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.12.2025 с 00:30 до 06:00

Веревское ТУ

д. Вайялово, промзона,

Вайялово, тер. ДНП КП «Вайя»,

промзона у магазина «Петрович»,

д. Малое Верево (частично).

 

09.12.2025 00:30-06:00

г. Гатчина:

въезд, ТК Окей, КАС Лада,

Лесхоз, телевышка.

 

09.12.2025 с 10:00 до 18:00

   Пудостьское ТУ:

   п. Терволово.

 

09.12.2025 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

д. Остров (частично).

 

09.12.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Большое Ондрово, пилорама;

д. Вытти (частично).