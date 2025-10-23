Увидел беспилотник — сообщи!

Пользователи могут быстро передать сведения о беспилотнике, указать координаты и приложить доказательства, направив фото- или видеоматериалы. «Когда мы говорим о вопросах комплексной безопасности стратегических объектов, мы не можем быть в стороне от безопасности объектов электроснабжения.

По поручению Министерства энергетики Российской Федерации мы настоятельно рекомендуем использовать приложение РАДАР.НФ для оперативного реагирования на беспилотники, взрывы и неопознанные подозрительные объекты», — отметил зампред Правительства ЛО по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

Приложение необходимо скачать по ссылке: https://onf.ru/rada, после чего авторизироваться. При обнаружении БПЛА навести камеру устройства на объект, выбрать тип объекта и нажать кнопку «Сообщить», направить фото и видеоматериалы.