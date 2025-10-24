Съезд учителей информатики Ленинградской области объединил 300 педагогов региона
В Муринской средней школе №6 300 учителей информатики Ленинградской области встретились на съезде, приуроченном к 40-летию преподавания предмета в школе.
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
Мероприятие направлено на прямую поддержку педагогов, которые играют ключевую роль в подготовке будущих IT-специалистов со школьной скамьи. Именно они помогают заложить в детях фундамент цифровых знаний. Участникам предоставили доступ к лучшим образовательным практикам и современным инструментам работы с новым поколением учеников.
С приветственной речью выступили глава администрации муниципального образования Муринского городского поселения Алексей Белов, первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков, ректор ЛОИРО Ольга Ковальчук и директор по региональному развитию Яндекс Учебника Вадим Жуков.
«В условиях активного развития цифровых технологий возрастает значимость преподавания информатики, поскольку педагоги обеспечивают формирование цифровой грамотности учащихся и подготовку специалистов IT-сферы. Проведение совместного съезда учителей информатики создаёт профессиональную площадку для обмена опытом и обсуждения современных методик обучения, что способствует развитию образовательного процесса в регионе и раскрытию потенциала как педагогов, так и учащихся», — сказал первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков.
Директор по региональному развитию Яндекс Учебника Вадим Жуков отметил значимость объединения педагогов: «Информатику можно назвать наукой об окружающем мире XXI века, ведь знание IT нужно не только специалистам, но и, в принципе, любому человеку. Поэтому Яндекс Учебник постоянно работает над тем, чтобы предоставлять учителям информатики инструменты, которые помогают оптимизировать работу и активнее вовлекать учеников в предмет. И нам всегда приятно видеть отклик педагогов, особенно вживую, как в этот раз в Ленинградской области».
С лекциями выступили соавтор учебника по информатике Анна Босова, руководитель Яндекс Лицея Александр Паволоцкий, методисты Яндекс Учебника, эксперты ИТ-направления и представители образовательной среды Ленинградской области. Докладчики рассмотрели современные подходы к преподаванию информатики и стратегии повышения успеваемости учащихся, внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс и опыт повышения мотивации школьников к учёбе.
На съезде наградили педагогов за развитие регионального олимпиадного движения по информатике; за высокие результаты в реализации федеральных проектов цифровизации образования в системе среднего профессионального образования; за многолетнее и плодотворное руководство районным методическим объединением учителей информатики; за активное участие в программе профессионального развития Яндекс Учебника «Кадровый резерв».
