Съезд учителей информатики Ленинградской области объединил 300 педагогов региона

На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.

Мероприятие направлено на прямую поддержку педагогов, которые играют ключевую роль в подготовке будущих IT-специалистов со школьной скамьи. Именно они помогают заложить в детях фундамент цифровых знаний. Участникам предоставили доступ к лучшим образовательным практикам и современным инструментам работы с новым поколением учеников.

С приветственной речью выступили глава администрации муниципального образования Муринского городского поселения Алексей Белов, первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков, ректор ЛОИРО Ольга Ковальчук и директор по региональному развитию Яндекс Учебника Вадим Жуков.

«В условиях активного развития цифровых технологий возрастает значимость преподавания информатики, поскольку педагоги обеспечивают формирование цифровой грамотности учащихся и подготовку специалистов IT-сферы. Проведение совместного съезда учителей информатики создаёт профессиональную площадку для обмена опытом и обсуждения современных методик обучения, что способствует развитию образовательного процесса в регионе и раскрытию потенциала как педагогов, так и учащихся», — сказал первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков.

Директор по региональному развитию Яндекс Учебника Вадим Жуков отметил значимость объединения педагогов: «Информатику можно назвать наукой об окружающем мире XXI века, ведь знание IT нужно не только специалистам, но и, в принципе, любому человеку. Поэтому Яндекс Учебник постоянно работает над тем, чтобы предоставлять учителям информатики инструменты, которые помогают оптимизировать работу и активнее вовлекать учеников в предмет. И нам всегда приятно видеть отклик педагогов, особенно вживую, как в этот раз в Ленинградской области».

С лекциями выступили соавтор учебника по информатике Анна Босова, руководитель Яндекс Лицея Александр Паволоцкий, методисты Яндекс Учебника, эксперты ИТ-направления и представители образовательной среды Ленинградской области. Докладчики рассмотрели современные подходы к преподаванию информатики и стратегии повышения успеваемости учащихся, внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс и опыт повышения мотивации школьников к учёбе.

На съезде наградили педагогов за развитие регионального олимпиадного движения по информатике; за высокие результаты в реализации федеральных проектов цифровизации образования в системе среднего профессионального образования; за многолетнее и плодотворное руководство районным методическим объединением учителей информатики; за активное участие в программе профессионального развития Яндекс Учебника «Кадровый резерв».

Фото пресс-службы Яндекс Учебника