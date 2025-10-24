Ветераны СВО помогут в защите ленинградского неба
Министерство обороны России поддержало инициативу о создании в Ленобласти военизированного подразделения «БАРС-47».
Рубрики: Общество
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Наш регион вошел в число первых, где появится такая структура.
На первом этапе планируем принять 105 человек, подразделение получит необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать Родину — теперь уже здесь, на территории Ленинградской области», — отметил губернатор.
