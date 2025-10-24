Ветераны СВО помогут в защите ленинградского неба

Лисы селятся в деревнях, медведи разоряют пасеки, волки охотятся на собак. Природа перешла в наступление? Нет, это человек расселился так, что дикие звери перестали его бояться и поняли: рядом с человеком – тепло и сытно. Кто на кого охотится и как избежать конфликта интересов, рассказал ведущий специалист ЛОГКУ «Леноблохота» Александр Сегеда.