Ветераны СВО помогут в защите ленинградского неба

Министерство обороны России поддержало инициативу о создании в Ленобласти военизированного подразделения «БАРС-47».

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Наш регион вошел в число первых, где появится такая структура.

На первом этапе планируем принять 105 человек, подразделение получит необходимое стрелковое  вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать Родину — теперь уже здесь, на территории Ленинградской области», — отметил губернатор. 

 