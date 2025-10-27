«Поговорите обо мне…»

Как рассказала ведущая встречи, заведующая методическим отделом библиотеки Светлана Топорикова, эта поэтическая строка как нельзя более точно отражает творческие поиски Евгения Докучаева. Начиная с первого сборника «До востребования», презентация которого состоялась 20 лет назад здесь же, в библиотеке Пушкина, заканчивая выходом третьего – «Звезды падают в снег», представленного в воскресенье, весь путь Евгения Глебовича как поэта – поиск своего поэтического «я» и попытка достучаться до душ современников. Судя по тому, что читальный зал библиотеки был полон, поэту удалось добиться своей цели. Его читают и помнят как на малой Родине, в поселке Елизаветино, так и во всем Гатчинском районе.

Перед началом встречи заведующая детским сектором библиотеки – Ольга Пугач – напомнила собравшимся, что в этот день, 19 октября, в России празднуется День отца. Праздник сравнительно новый, непривычный, но необходимый для укрепления семейных ценностей в стране. Символичным выглядело то, что первыми выступающими стали вдова и дочь Евгения Докучаева. Теплые искренние воспоминания Светланы Викторовны и Анастасии Евгеньевны задали тон всей встрече. От них мы узнали об истории создания сборника «Звезды падают в снег», который был издан спустя год после ухода мужа и отца.

Выступающие художники, поэты, музыканты и просто преданные почитатели поэзии Евгения Докучаева высказывались, что называется, от души, декламировали любимые стихи поэта.

Сложную историю создания второго поэтического сборника «Пролететь осинниками дикими…» поведала Татьяна Васильевна Евдокимова, руководитель Елизаветинской библиотеки.

Художник Валерий Леонидович Куклев рассказал об истории создания портрета Евгения Докучаева коллегой Сергеем Ивановичем Ильиным, увы, тоже ушедшим от нас. Валерий Куклев говорил короткими, врезающимися в память фразами: «Елизаветино осиротело после смерти Евгения. У нас нет теперь поэта такого высокого уровня…Человек жив, пока его помнят. Мы здесь собрались потому, что помним Женю Докучаева. Значит, он жив и сегодня».

Наталья Михайловна Антонова, библиотекарь и публицист, рассказала о настигшем ее удивлении, когда она спросила Евгения Глебовича о его образовании: «Читая стихи Докучаева, я была уверена, что за спиной поэта высшее филологическое образование. Университет как минимум. Долго не могла поверить, что он простой рабочий! Работяга, как говорят в народе. Если и были университеты, то жизненные. В этом, на мой взгляд, феномен его творчества. Поэзия высочайшего уровня, философская, глубокая вышла из-под пера простого рабочего. Пример для подражания для многих наших земляков».

Роман Волков, музыкант и давний соавтор Евгения Докучаева, исполнил под гитару несколько песен на стихи поэта. Трогательное, щемящее сердце чувство. Всего два с небольшим года назад они выступали дуэтом перед школьниками и гостями библиотек. И вот, приходится петь одному…

Композитор Иван Николаевич Радюкевич исполнил несколько мелодий, написанных им на стихи Докучаева. К сожалению, их исполнительница Яна Владимирская не смогла присутствовать на встрече, но организаторы предусмотрели и это – песни прозвучали с экрана.

В финале встречи дочь поэта, Анастасия Евгеньевна, прочла его стихотворение «Завещание». Голос дрожал, на глазах слушателей слезы.

Вы меня похороните. Но в листках меня храните –

В этом буквенном граните, что при жизни высекал…

Не по плитам, а по щебню на коленях полз к прощенью!..

И не смог… старался тщетно.

Больно плата высока!

Что строка? Бумага пеплом выгибается нелепо.

А из камня ставят склепы, из гранита – мавзолей.

Мне попроще, в роще где бы, даже осенью раздетой,

Замереть в землице серой, чтоб забыли поскорей!

Но хочу, чтоб эти строчки жили в памяти у дочки –

Рукописные листочки, что стихами протравил!

Вы меня похороните. Только в памяти храните

Эти порванные нити выцветающих чернил!..

После подобных встреч, как правило, остается чувство светлой грусти. В данном случае к печальной эмоции примешивалась другая, несколько неожиданная. Дважды прозвучал живой голос поэта, записанный его родными на телефон. Мурашки по коже во время прослушивания чтения Евгением Глебовичем своих стихов. Твердый, внятный, слегка глуховатый голос. Полное ощущение присутствия поэта в читальном зале. Впечатление, что он жив и просто в силу присущей Евгению Глебовичу скромности вышел из читального зала библиотеки. Может быть, решил прогуляться по залитой солнцем осенней Гатчине, быть может, уже едет в автобусе в свой всем сердцем любимый поселок Елизаветино.

Невольно вспоминаются стихи поэта:

- Поговорите обо мне, пока живу, пишу, надеюсь.

Я словом добрым отогреюсь и закалюсь в его огне.

Поговорите обо мне. Испейте то, чем я наполнен.

В раскатах слов, в уколах молний возьму энергию извне.

Тревожьте, дабы не зачах. Меня, как зверя, раздразните!

Сквозь прутья прочных несобытий вниманьем вдарьте, сгоряча!

Ругните, если заслужил! Чужой упрек приму на веру.

В чем я обязан вызнать меру неугомонности души?

За ости длинные ресниц к открытью веки поднимите,

Чтоб я в прозрении увидел – поля неписанных страниц…

О нем много говорили при жизни и, как у нас водится, еще больше после смерти. Постепенно, с каждым годом

после его ухода, огромный масштаб поэтического дарования Евгения Докучаева становится всё более очевидным. Главная цель подобных встреч – воскресить память об ушедшем человеке. Это полностью удалось. Имя Евгения Докучаева останется в сборниках его стихов и в памяти народной.

Андрей Павленко

Фото Светланы Топориковой