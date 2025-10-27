В Вырице строят новый храм

Как сообщили в Гатчинской епархии, уже завершены работы по монтажу свайного фундамента. На участок доставлен сруб здания, и в ближайшее время начнется монтаж стен. Строительство Царского храма планируется завершить к 2026 году. Работы ведутся на пожертвования прихожан, сборы средств также проводятся в рамках благотворительных ярмарок.

Рядом с храмом в честь Святых Царственных Страстотерпцев разместится православная семейная школа «СветЛица». Ее воспитанники и руководители – многодетная семья Зацарных – проводят субботники на территории церкви.

В дальнейшем на церковной территории также планируется возвести социально-реабилитационный центр для пожилых людей.

Помочь в строительстве церкви могут все желающие.