В Вырице строят новый храм
В поселке Вырица Гатчинского района начато строительство нового храма в честь святых Царственных Страстотерпцев. Церковь будет расположена у железнодорожной платформы Поселок.
Как сообщили в Гатчинской епархии, уже завершены работы по монтажу свайного фундамента. На участок доставлен сруб здания, и в ближайшее время начнется монтаж стен. Строительство Царского храма планируется завершить к 2026 году. Работы ведутся на пожертвования прихожан, сборы средств также проводятся в рамках благотворительных ярмарок.
Рядом с храмом в честь Святых Царственных Страстотерпцев разместится православная семейная школа «СветЛица». Ее воспитанники и руководители – многодетная семья Зацарных – проводят субботники на территории церкви.
В дальнейшем на церковной территории также планируется возвести социально-реабилитационный центр для пожилых людей.
Помочь в строительстве церкви могут все желающие.
