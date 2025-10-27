Выбран макет памятника Марии Гатчинской
Гатчинская святая продолжает подвиг утешения: место для установки памятника Марии Гатчинской определено, как и макет мемориала.
Рубрики: Культура
Его выбирали из топ-5 работ конкурса, который проводил Союз художников Ленинградской области. Установят памятник на улице Соборной, по дороге к Павловскому собору. Он станет путеводной звездой для всех, кто ищет утешения и веры.
- Варианты памятников рассмотрела конкурсная комиссия, собранная Союзом художников Ленобласти. Решение: с учетом масштаба городской скульптуры доработать макет скульптора Виктора Шувалова и архитектора Александра Лобанова, отражающий подвиг гатчинской святой, и определить материалы для изготовления мемориала, - прокомментировал итоги заседания конкурсной комиссии губернатор региона Александр Дрозденко.
