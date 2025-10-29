«Классов дружная семья»: Сусанинской школе – 55 лет!

Поздравить родную школу с двойным юбилеем пришли как выпускники школы, так и ветераны педагогики, коллеги, руководители Гатчинского округа, представители Общественной палаты, депутаты.

Путешествие по Урокограду

Каждого гостя на пороге этого учебного учреждения встречал живой символ Сусанинской школы – мудрая Сова. Внутри всех ждала теплая, почти домашняя атмосфера.

Праздничная программа началась с экскурсии по музейным, выставочным и творческим пространствам школы. По увлекательному маршруту, включавшему несколько станций, гостей провели сами школьники. Ребята показали экспозиции с собранной буквально по крупицам историей поселка Сусанино (некогда Малой Ковшовки), познакомили гостей с библиотекой и героическими страницами, связанными с выпускниками школы, рассказали о своих учебных, творческих и спортивных достижениях, любимых занятиях и увлечениях педагогов.

Особой гордостью Сусанинской школы является этнографический музей «Русская изба», который открылся в 2002 году. Теплая и уютная «Изба» буквально наполнена уникальными старинными предметами. Это настоящее пространство живой истории, где проходят экскурсии, уроки и встречи с ребятами из других школ Гатчинского округа. С интересом гости познакомились с дошкольным отделением школы, где воспитываются малыши от 2 до 7 лет. Между станциями отдыхали в Музыкальной гостиной, где звучала музыка в исполнении юных дарований из числа учеников.

Страницы истории

В этот юбилейный день гостей Сусанино ждала большая концертная программа, в рамках которой вспоминали богатую, временами драматичную, историю школы.

В 1910 году в поселке Сусанино (тогда Малая Ковшовка) при храме Казанской иконы Божией Матери открылась начальная (церковно-приходская) школа, рассчитанная на пять классов образования. Преподавала в ней жена священника. Около 30 лет служило уютное деревянное здание делу просвещения и образования юных жителей Сусанино. К 1934 году в школе открыли еще одно помещение. Поселок постепенно разрастался, и стены маленькой школы уже не вмещали всех учеников. Ребята стали заниматься в две смены, а старшеклассникам приходилось ездить в Вырицу. В 1937 году в поселке было построено новое просторное здание, в котором организовали неполную среднюю школу. Правда, учиться всё равно приходилось в две смены, и по вечерам классы освещались керосиновыми лампами. Этой трудной, но светлой жизни пришел конец в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война...

После Великой Победы Сусанинскую школу пришлось восстанавливать практически с нуля: во время оккупации фашисты устроили в ней конюшню. Ребята снова сели за парты, но учиться было тяжело: электричества не было, в классах стояли печи, которые почти не спасали от холода. Стены покрывались инеем, в чернильницах замерзали чернила. Школа размещалась в двух старых зданиях, и учителям старших классов приходилось перебегать из одного здания в другое за пять минут перемены.

Весной 1969 года одно из двух зданий школы сгорело. Но уже тем же летом началось строительство новой современной школы, в которой сейчас учатся ребята. Строительство шло быстро: уже к сентябрю часть здания была готова, и школьники начали учиться в три смены. Полностью новую школу достроили к сентябрю 1970 года, но и потом еще несколько лет всем коллективом устраняли недоделки.

Так началась новая история Сусанинской школы. В 2009 году в здании школы были открыты дошкольные группы, а с 2010 года на базе учреждения заработал детский сад: именно здесь начинается первое знакомство детей со школой и ее атмосферой. В 2019 году произошла еще одна реорганизация учреждения путем присоединения детского сада в поселке Семрино. Сейчас в Сусанинской школе работают три разновозрастные группы, в том числе группа компенсирующей направленности для малышей с особенностями развития.

Сусанинская школа в наши дни

Сегодня Сусанинская школа сохраняет свои традиции и одновременно с этим успешно развивается. В 2022 году она представляла муниципалитет на региональном конкурсе «Сельская школа года», дойдя до финала. В 2024 году, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на базе Сусанинской средней школы был открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В том же 2024 году в стенах школы открылся Школьный олимпиадный центр «Крылья». Ученики Сусанинской школы ежегодно участвуют в школьных олимпиадах разной направленности и сложности: только в 2024–2025 учебном году победителями и призерами школьного этапа стали 65 ребят, двое из них победили на региональном этапе, один вышел на заключительный этап олимпиады по мировой художественной культуре.

Школа уверенно смотрит в будущее: здесь развивают раннюю профориентацию, сохраняют традиции и продолжают формировать теплую общешкольную семью. Бывшие выпускники школы уже приводят сюда своих внуков. Как с гордостью напомнила директор Сусанинской школы Елена Вахрина, среди выпускников – люди, добившиеся серьезных успехов в самых разных сферах жизни и труда.

Директор Молодежного центра Гатчинского округа Виктория Чернова окончила Сусанинскую школу в 2006 году.

- Тогда была очень популярна песня «Школа, школа, я скучаю», – вспоминает она. - Но только спустя годы на встречах выпускников я поняла, как на самом деле скучаю по своей школе. Я хочу сказать огромное спасибо школе и всем нашим педагогам, потому что благодаря трепетному отношению к ученикам они помогли мне выйти в большую жизнь.

Четверть педагогического коллектива Сусанинской средней школы – ее выпускники. Здесь есть педагоги, которые работают в школе больше 20 лет и для кого она стала настоящим домом. Многие из учителей – лауреаты и призеры конкурсов профессионального мастерства самых разных уровней – от муниципального до всероссийского.

Всё только начинается!

Программа юбилейного концерта была насыщенной: ребята выступали с яркими концертными номерами, каждый раз вызывая у зрителей бурные аплодисменты.

Конечно, немало в этот день прозвучало теплых слов и поздравлений в адрес педагогического коллектива и директора школы Елены Вахриной.

С поздравлениями к коллективу и учащимся обратились заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы Павел Иванов, депутат Гатчинского округа Дмитрий Кононов, глава Сусанинского теруправления Михаил Усачев. Председатель комитета образования Марина Шутова вручила директору школы денежный сертификат на приобретение оборудования для пищеблока.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области коллектив Сусанинской школы поздравила Людмила Тептина, которая передала благодарственные письма директору и педагогам.

- Вместе со страной школа прошла непростой путь развития, сохранив верность своему главному предназначению – «сеять разумное, доброе, вечное», – отметила в своем поздравлении Людмила Анатольевна. - Славу школы создают ее выпускники, но фундамент этой славы закладывают учителя. Отдельные слова благодарности ветеранам учреждения: именно вы заложили основу для дальнейших достижений. Благодарю нынешний педагогический коллектив во главе с Еленой Вахриной – дружный, трудолюбивый, творческий союз единомышленников.

В качестве подарка Людмила Тептина передала коллективу сертификат на обновление материально-технической базы.

- Хочу пожелать всем в Сусанинской школе чувствовать себя счастливыми людьми, – подчеркнула она. - Помните, что знания – это сила. И пусть учителям будет легко давать эту силу ученикам, пусть ученики всегда стремятся становиться всё сильнее и сильнее. Желаю, чтобы выпускники приходили не только навещать учителей и любимую школу, но и работать в стенах родного учреждения!

Юлия Лысанюк