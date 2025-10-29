Президентская библиотека об истории комсомольской организации

29 октября 1918 года открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было принято решение объединить разрозненные союзы в общероссийскую организацию – Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) с единым центром под руководством Коммунистической партии большевиков. В Программе и Уставе Союза говорилось, что комсомол, являясь самостоятельной организацией, работает под руководством Коммунистической партии.

В июле 1924 года РКСМ было присвоено имя Владимира Ильича Ленина, организация стала называться Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). После образования Союза Советских Социалистических Республик, комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

В сборнике материалов из «Комсомольской правды» за 1943 год читаем: «Из небольшой организации, насчитывавшей в 1918 году 22 тысячи человек, комсомол вырос к концу гражданской войны в мощный союз, объединивший свыше 400 юношей и девушек». Поэт Владимир Маяковский называл комсомол «…союз / восемнадцатилетних / рабоче-крестьянских сынов».

В комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. Высшим руководящим органом ВЛКСМ был Всесоюзный съезд. Между съездами руководство осуществлял Центральный комитет ВЛКСМ, который избирал Бюро и Секретариат. Первичные комсомольские организации создавались на предприятиях, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях, в армии.

Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны. В 1918-1920 годах комсомол направил в Красную Армию свыше 75 тысяч своих членов. Подпольные комсомольские группы действовали в тылу Белой армии. К 1920 году численность комсомола возросла до 482 тысяч человек. В мае 1922 года была создана пионерская организация, руководство которой было поручено комсомолу.

Комсомольцы активно участвовали в восстановлении страны после Первой мировой войны, оказывали содействие власти в борьбе с бандитизмом, проводили в деревнях пропагандистскую и просветительскую работу. При активном участии комсомола были построены Днепрогэс, Московский и Горьковский автозаводы, Сталинградский тракторный завод, Магнитогорский металлургический комбинат. В рамках культурной революции комсомольцы провели культпоход по ликвидации неграмотности. По инициативе комсомола родилась новая, массовая форма технического обучения рабочих – техминимум.

С началом Великой Отечественной войны в Красную армию влилось около двух миллионов комсомольцев. В тылу врага действовали подпольные комсомольские организации: «Молодая гвардия» (Краснодон), «Партизанская искра» (Николаевская область) и др. В советской промышленности трудилось, выполняя военные заказы, свыше 154 тысяч комсомольских бригад. В сельском хозяйстве 70% подготовленных механизаторов составляла молодёжь. За время войны 3,5 миллиона комсомольцев были награждены орденами и медалями.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с рукописным альбомом «Отчет о боевой и политической работе комсомольцев 4-го Отдельного авиационного полка Гражданского Воздушного Флота» (Ленинград, 1947?). В альбоме собраны фотографии, сводки боевых действий, вырезки из газет.

В 40-50-е годы XX века комсомол снова включается в реализацию народно-хозяйственных планов, помогая возводить крупные гидротехнические сооружения (Волго-Донской канал), гидростанции (Волжская им. Ленина, Куйбышевская, Каховская и др.). В 1954-55 годах по путёвкам комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехали свыше 350 тысяч молодых людей. В период с 1961 по 1966 годы на всесоюзных ударных комсомольских стройках было сооружено до 1050 промышленных объектов. На портале библиотеки можно узнать, например, о строительстве нефтеперерабатывающего завода в г. Кириши Ленинградской области, которое получило статус Всесоюзной комсомольско-молодежной ударной стройки.

В 1990 году после XXVIII съезда КПСС, провозгласившего отказ партии от вмешательства в деятельность молодёжных организаций, XXI съезд ВЛКСМ принял решение об организационно-политической самостоятельности. После августовского кризиса, 27 сентября 1991 года, XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ распустил самую массовую молодежную организацию страны.