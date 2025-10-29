Новая страница в истории настольного тенниса
В Сочи 22–27 октября прошел Кубок России по настольному теннису. Его участниками стали спортсмены из Московской, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской, Оренбургской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и из городов Москва и Санкт-Петербург.
Рубрики: Спорт
Ленинградскую область представили воспитанники Гатчинского центра подготовки спортсменов «Ника». В состав мужской сборной вошли Максим Гребнев, Сергей Фильчев, Тарас Мерзликин и Семен Мелкуев. В составе женской сборной – Екатерина Волненко, Екатерина Иванова, Дарья Михайлова и Маргарита Михайлова.
Преодолев групповой этап и ¼ финала, обе сборные Ленинградской области вышли в полуфинал, чего раньше не случалось!
По итогам Кубка России по настольному теннису мужская и женская команды Ленинградской области завоевали третье место.
Мы поздравляем спортсменов и их тренеров – Андрея Комова и Татьяну Шевченко.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.