Александр Дрозденко на муниципальном Форуме БРИКС: «Технологии должны служить людям, а не заменять человека»

В своем выступлении губернатор подчеркнул: «Новые возможности должны помогать и поддерживать, а не заменять человека «бездушной машиной»». Особое внимание было уделено практической реализации технологий – от цифровой биометрии, которую используют более 500 тысяч жителей области, до умных остановок и карты «Ленинградская».

«То, что большинству казалось невозможным всего три года назад, сегодня становится реальностью для развития стран БРИКС», – отметил Дрозденко, говоря о значении форума для международного сотрудничества.

На полях форума Ленинградская область представила на выставке «Российский промышленник-2025» перспективные разработки, включая робота-укладчика и умную экипировку с датчиками. Губернатор также провел переговоры с партнерами на стенде Москвы, укрепляя межрегиональное сотрудничество в рамках БРИКС+.

Международный муниципальный форум БРИКС является ключевой коммуникационной площадкой для обмена опытом между регионами и муниципалитетами стран БРИКС+. Форум проходит при поддержке МИД России, Совета Федерации и Администрации Президента РФ, объединяя представителей из более чем 70 стран и 2000 городов мира.