Где отключат воду в последний день октября в Гатчине?

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 31.10.2025г. с 09.00 до окончания работ будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:

г. Гатчина,

ул. Чехова д. 9,

ул. Леонова д. 12/7, 14, 16, 18/8, 15, 17/7,

ул. Володарского д. 1, 3, 3А, 5,

ул. Л. Шмидта д. 8, 10, 12, 14,

ул. К. Маркса д. 11.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе 31.10.2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено ХВС по адресам:

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3а, 3б, 3к1, 3к2, 5к1, 5к2.