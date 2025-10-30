Где отключат воду в последний день октября в Гатчине?
Ресурсоснабжающие организации города Гатчины сообщают о плановых отключениях водоснабжения и отопления.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 31.10.2025г. с 09.00 до окончания работ будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина,
ул. Чехова д. 9,
ул. Леонова д. 12/7, 14, 16, 18/8, 15, 17/7,
ул. Володарского д. 1, 3, 3А, 5,
ул. Л. Шмидта д. 8, 10, 12, 14,
ул. К. Маркса д. 11.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе 31.10.2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено ХВС по адресам:
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3а, 3б, 3к1, 3к2, 5к1, 5к2.
