Где отключат свет в Гатчинском районе 31 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
31.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово:
ул. Ряхмузи, линия 4-я, ул. Дачная, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Ленинградская.
31.10.2025 с 11:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
Массив «Дачный -1»: КП «Павловские Дачи»,
д. Кобралово.
31.10.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
д. Мины, ул. Краснофлотская, Сиверское шоссе.
31.10.2025 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Бугры (частично).
тер. ДНП КП «Вайя».
31.10.2025 с 10:00 до 17:30
Рождественское ТУ:
д. Старое Поддубье.
31.10.2025 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
д. Кобрино (частично),
д. Руново,
п. Карташевская.
