Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где отключат свет в Гатчинском районе 31 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

31.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово:

ул. Ряхмузи, линия 4-я, ул. Дачная, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Ленинградская.   

 

31.10.2025 с 11:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

Массив «Дачный -1»: КП «Павловские Дачи»,

д. Кобралово.

 

31.10.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

д. Мины, ул. Краснофлотская, Сиверское шоссе.       
         

31.10.2025 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Бугры (частично).     

тер. ДНП КП «Вайя».

                   

31.10.2025 с 10:00 до 17:30

Рождественское ТУ:

д. Старое Поддубье.

 

31.10.2025 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

д. Кобрино (частично),

д. Руново,

п. Карташевская. 