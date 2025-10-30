День памяти жертв политических репрессий в России был установлен в 1991 года и ежегодно отмечается 30 октября. Эта памятная дата напоминает нам о трагических страницах в истории страны, когда миллионы людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни.

Отдать дань уважения и памяти невинно убиенных в годы террора собрались жители Гатчинского округа.

Перед собравшимися выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Александр Русских, председатель комитета по местному самоуправлению Гатчинского округа Игорь Павлов.

- Это день памяти о миллионах искалеченных судеб; о людях, расстрелянных без суда и без следствия, отправленных в лагеря и ссылки, лишённых гражданских прав за «неправильное» социальное происхождение, национальность, веру или убеждения. Клеймо «врагов народа» и их «пособников» легло тогда на целые семьи. Мы обязаны не забывать о том, что это было - чтобы подобное никогда не повторилось, - сказала Людмила Тептина.

Память погибших почтили минутой молчания. Участники мероприятия возложили цветы и венки к памятнику.