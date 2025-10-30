Карьера без паузы: жительницы Ленинградской области учатся совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»

Всероссийский проект «Профразвитие» помогает молодым людям по всей стране строить карьеру, находить наставников, проходить стажировки и развиваться в профессии. Он объединяет участников, работодателей и экспертов, создавая единое пространство карьерного роста и личностного развития. Новый курс о карьере и материнстве – это практическое руководство о том, как вернуться в профессию после декрета, договориться о гибком графике, найти стажировку или открыть свое дело. Он вдохновит девушек не бояться идти вперед, покажет, что профессиональное развитие возможно на любом жизненном этапе, а семья и работа могут не конкурировать, а взаимно усиливать друг друга.

«Сегодня в России создаются все условия, чтобы человек мог расти и как профессионал, и как родитель. В центре внимания государства – семья, поддержка материнства и отцовства, ценности любви и заботы. Курс, который запускает проект «Профразвитие» – это не просто разговор о балансе между карьерой и материнством. Это доказательство того, что современная женщина в нашей стране может не бояться выбирать и семью, и развитие. Именно такие проекты помогают укреплять веру в себя, открывать новые возможности и создавать культуру, где успех измеряется не только карьерными достижениями, но и семейным счастьем», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Новая инициатива проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в современном формате подкастов – коротких серий живых разговоров с героинями, которые делятся личным опытом, мыслями и советами. Каждая серия посвящена конкретной жизненной ситуации: как выстроить диалог с работодателем, если нужна гибкая занятость, как совмещать учебу с уходом за ребенком, где искать финансовую или психологическую поддержку. Такой формат делает курс доступным и удобным: выпуски можно слушать в дороге, по пути на работу или дома с ребенком.

Среди героинь курса – многодетная мама, родившая первенца во время обучения в университете, а теперь проректор по молодежной политике и воспитательной работе Государственного академического университета гуманитарных наук Анастасия Солтас; предприниматель из Кирова, мама двоих малышей и владелица типографии Лолита Стародубцева, которая вместе с мужем участвует в спортивных забегах и триатлонах; старший партнер компании «ЭКОПСИ» Анна Тимофеева, ставшая мамой в 41 год и одновременно запустившая внутри компании новое направление; мама-одиночка Елена Шустовских, переехавшая с годовалым ребенком в Салехард, чтобы начать карьеру с нуля. Их истории – не про идеальность, а про силу, выбор и вдохновение.

Курс сопровождается памяткой с актуальными мерами поддержки. В ней собраны основные направления, по которым сегодня государство помогает женщинам и семьям с детьми: финансовая поддержка, помощь в трудоустройстве, обучение, медицинские и социальные программы. Памятка составлена так, чтобы каждая участница могла быстро понять, какие выплаты и льготы ей положены, и как их оформить. Этот материал станет практическим дополнением к историям героинь – мостиком между личным опытом и реальными возможностями, которые есть у каждой женщины вне зависимости от региона и социального статуса.

В ней приведены примеры действующих мер: беременные женщины и молодые мамы могут оформить пособие по беременности и родам – 100 % среднего заработка за два предшествующих года, а неработающие мамы и студентки получают государственное пособие в установленном размере. Материнский капитал составляет 690 267 рублей при рождении первого ребенка и 221 895 рублей – при рождении второго. Для семей, средний доход на человека которых не превышает региональный прожиточный минимум и женщинам, вставших на учет на раннем сроке, предусмотрены ежемесячные выплаты на детей от 0 до 17 лет. Дополнительно указаны льготы для семей участников СВО и многодетных родителей, возможность участия в программе семейной ипотеки со ставкой 6%, бесплатное переобучение по востребованным профессиям в рамках национального проекта «Демография» и консультации по вопросам трудоустройства и предпринимательства.

Курс «Как все успевать: быть успешной дома и на работе» создан проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, материнства и детства, председателя общественного движения «Совет матерей» Татьяны Буцкой. Ее команда помогла систематизировать действующие меры поддержки семей и женщин, которые легли в основу методических материалов и сценариев подкаста.

«Мамы – это сердце, движущая сила общества. Они дарят миру жизнь, любовь, доброту, при этом оставаясь ценными работниками, профессионалами, лидерами, примером для других. И государство делает все возможное, чтобы каждая из вас могла без страха сочетать заботу о ребенке с любимым делом и саморазвитием, потому что забота о мамах – это забота о будущем страны. Решайтесь дарить счастье жизни, а мы продолжим создавать все необходимые условия, чтобы поддержать вас, от льгот и выплат до программ поддержки и развития!» – рассказывает депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая.

Проект подчеркивает социальную значимость поддержки мам в современном обществе – он показывает, что история каждой женщины может стать примером для других, а открытые разговоры о трудностях и победах помогают ломать стереотипы о материнстве и карьере.

Курс-подкаст «Как все успевать: быть успешной дома и на работе» – это пространство честных историй, поддержки и взаимного вдохновения. Это история о мамах, которые выбирают жизнь во всех ее проявлениях и доказывают, что любовь к ребенку и любовь к делу могут идти рядом.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

