Приглашаем на фестиваль!
15 ноября в поселке Новый Свет в культурно-досуговом центре «Лидер» пройдет I окружной фестиваль рукоделия и ремесел «Мастера земли Гатчинской».
Для участия в фестивале приглашаются мастера народных художественных промыслов, мастера декоративно-прикладного искусства, народные умельцы-ремесленники, самобытные и профессиональные художники, ремесленные артели, предприятия и фирмы, занимающиеся изготовлением изделий декоративно-прикладного искусства.
В рамках фестиваля пройдет конкурс «Мастер рукоделия и народных художественных промыслов». На конкурс принимаются авторские работы по следующим направлениям творчества:
- декоративно-прикладное и художественное ткачество;
- лоскутное шитье, печворк, квилт;
- художественное вязание, плетение, кружево, вышивка;
- художественная обработка дерева и бересты;
- декоративная игрушка;
- бисероплетение;
- роспись на ткани;
- валяние;
- художественная обработка кожи;
- прочие виды декоративно-прикладных ремесел.
Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 10 ноября.
Контактная информация:
эл. почта: dk-lider@yandex.ru, телефон: 8(81371)68-194, +7(911)165-10-97, Адамян Дарья Николаевна.
Участие в фестивале бесплатное.