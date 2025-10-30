Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Приглашаем на фестиваль!

15 ноября в поселке Новый Свет в культурно-досуговом центре «Лидер» пройдет I окружной фестиваль рукоделия и ремесел «Мастера земли Гатчинской».

Рубрики:  Культура

Для участия в фестивале приглашаются мастера народных художественных промыслов, мастера декоративно-прикладного искусства, народные умельцы-ремесленники, самобытные и профессиональные художники, ремесленные артели, предприятия и фирмы, занимающиеся изготовлением изделий декоративно-прикладного искусства.

В рамках фестиваля пройдет конкурс «Мастер рукоделия и народных художественных промыслов». На конкурс принимаются авторские работы по следующим направлениям творчества:

- декоративно-прикладное и художественное ткачество; 

- лоскутное шитье, печворк, квилт; 

- художественное вязание, плетение, кружево, вышивка; 

- художественная обработка дерева и бересты; 

- декоративная игрушка; 

- бисероплетение; 

- роспись на ткани; 

-  валяние; 

- художественная обработка кожи;

- прочие виды декоративно-прикладных ремесел.

Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 10 ноября.

Контактная информация: 
эл. почта: dk-lider@yandex.ru, телефон: 8(81371)68-194, +7(911)165-10-97, Адамян Дарья Николаевна.

Участие в фестивале бесплатное.