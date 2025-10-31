Только один день есть возможность сдать старые шины в Гатчине

Акция проводится в рамках экологического проекта «Зелёный – новый чёрный» и проекта «Охота на колёса».

3 ноября с 12:00 до 17:00 на ⛽АЗС №112, Гатчина, Киевская улица, 21.

❗Покрышки принимаются только от частных лиц и не более 4 штук.

♻ Собранные на АЗС сети «Газпромнефть» шины отправятся на переработку на лицензированный завод ООО «Премио-Крамб», а полученный гранулят (резиновая крошка) пойдет на изготовление, в том числе безопасных покрытий для спортивных площадок.

Проект «Зелёный – новый чёрный» был запущен в 2019 году на АЗС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Московской области. Он направлен на сокращение количества отходов путём поощрения автовладельцев к ответственной утилизации старых шин. Всего за шесть лет его существования клиенты сети сдали на переработку более 6,5 тысяч тонн автомобильных покрышек, что соответствует около 400 000 квадратным метрам покрытий для игровых и спортивных площадок. Этого объёма достаточно для покрытия резиновой крошкой более 100 школьных стадионов.

Проект «Охота на колёса» это экологический командный квест по уборке брошенных шин и акции по сбору изношенных шин. С 2017 года в 8 регионах России волонтёры проекта очистили природу от 950 тонн старых покрышек.

Охота на колёса на Северо-западе реализуются АНО «Экологические добровольческие проекты» при поддержке Фонда президентских грантов.